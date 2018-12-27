九巴最年輕導師教出五百名車長　具社福背景教學生用心揸巴士

「不論什麼人上了我的車，我作為一個車長，都要時刻保持我的水準，這是我覺得作為一個車長最基本要有的態度。」加入九龍巴士（九巴）10年半，現任九巴車長訓練學校導師黃煒基（阿基）說。 今年33歲的阿基，是九巴最年輕的車長訓練導師，剛剛踏入而立之年的他，已經教授約五百名學生，他指，導師不但要教授知識，更要成為學生的同路人。當見到學生由開車時「連行直線、轉彎都有困難」，到完成培訓成為合格的巴士車長，自有一種「說不出的滿足感。」

九巴車長訓練學校導師黃煒基自小便對駕駛巴士有興趣。（受訪者提供）

因爸爸而愛上大型車輛 覺得駕駛巴士「好巴閉」

回憶十年前，當時仍初出茅蘆的阿基，剛從社會工作副學士課程畢業，並在社福機構工作大半年，惟阿基志不在此。阿基說，由於爸爸是貨櫃車司機，自己從小便時常坐著爸爸開的車，而爸爸開車很平穩，令阿基覺得爸爸「好了不起。」。小時候的阿基，看著巴士車長「載著百幾個乘客穿梭在大街小巷」，覺得好「巴閉」。因而對駕駛大型車輛產生興趣，「由小到大都想揸車」，便毅然加入九巴。

或許是因為自小對大型車輛的熱愛，加上社會工作的經歷，在阿基的職場路上產生了微妙的化學作用。加巴士公司之後，6年半的車長生涯，讓阿基感動的，是乘客日常的關心。

九巴車長訓練學校導師黃煒基是非空調巴士（熱狗巴士）退役當天的車長。（受訪者提供）

不論誰上了我的車 我都要保持我的水準

曾有長者在下車時主動和他說「拜拜啦車長」，有時他轉了上班時間，亦有乘客問「車長去咗邊度？」，阿基亦漸漸融入了巴士沿線社區，成為當中的份子。阿基說，當乘客會主動打招呼，是因為知道你主動關心他、是對他工作的肯定：「不論坐車的自己的家人，還是素未謀面的人，其實我作為一個車長，他上了我的車，就是我的乘客，就是我駕駛技術和專業的肯定…我作為一個車長，都要時刻保持我的水準，這是我覺得作為一個車長最基本要有的態度。」

很多情況不是要分對錯 應「以理服人」

和其他巴士司機一樣，處理乘客投訴，亦是阿基每天工作的日常，這時候阿基的社會工作經驗便派上用場。

阿基坦言，車長是服務性行業，面對很多情況「不是要分對和錯，重點是盡快平息事件，不影響服務和班次。」而面對有特別要求的乘客，更應「以理服人」，他指，曾有乘客未將嬰兒車摺好便上車，他會和她解釋，將嬰兒車放在巴士內會有危險，令乘客知道車長是擔心其嬰兒的安全，而並非刻意刁難。

九巴車長訓練學校導師黃煒基指，導師應成為學生的同路人。(侯彩琳攝)

教導約五百名學生 有「說不出的滿足感」

在4年前，阿基由一名巴士車長，轉職成為車長訓練學校導師，更是現時訓練學校內最年輕的導師。他指，要成為導師並不容易，當年投考時便只有5個晉升機會。而阿基的動力，來自一份對巴士的熱愛：「如果我可以將自己最鐘意的事，教授給其他人，令學生都會駕駛巴士，甚至學生可以通過這個過程，安全地服務乘客，那種滿足感比自己駕駛巴士更加大。」

九巴車長訓練學校導師黃煒基指，坐上學生駕駛的巴士，有說不出的滿足感。(受訪者提供)

如今，阿基教授過約500名學生，可謂桃李滿門，阿基說，駕駛導師不但教授學員駕駛知識，更扮演著「同路人的角色」。他回憶，曾有一位學生在接受訓練時表現穩定，但到了考試前，卻因過於緊張而令表現「大倒退」。阿基主動關心那名學生，讓他將內心的擔憂說出，並給他信心以正面態度面對考試，結果學生成功通過考試。

阿基說，當見到學生由開車時「連行直線，轉彎都有難度」，到坐上學生駕駛的巴士，有一種「說不出的滿足感。」

對於有意成為九巴車長者，阿基建議投考者面試時應展現對工作的熱誠，並對駕駛巴士和一般車輛的分別有了解，同時有較豐富的路面經驗。而成功投考者，將會在九巴接受最少18天的有薪訓練，訓練內容包括考牌訓練及路線訓練，學生完成訓練並通過考核後，便可正式成為巴士車長。而九巴現有車長訓練導師近90人，計劃在未來增至110人。