內地收緊廢料進口後　17年38%廠商蝕本　七成回收商對前景悲觀

浸會大學嘉漢林業珠三角環境應用研究中心調查發現，自2017年內地收緊廢料進口標準及審批後，38%回收商虧蝕，另七成回收商對前景悲觀。調查顯示內地措施對香港回收業造成極大打擊，加上本地租金貴、空間及設備和技術不足，使行業面臨斷鏈危機。

2017年國務院頒布《禁止洋垃圾入境推進固體廢物進口管理制度改革實施方案》，香港浸會大學嘉漢林業珠三角環境應用研究中心成功訪問調查本港151間回收商，並發布《香港回收商現時運作情況調查報告》，研究該禁令頒布前後對香港回收商的影響，包括運營、財政、投資取向、政府資助情況及廢紙與廢塑料情況。

香港浸會大學嘉漢林業珠三角環境應用研究中心發布《香港回收商現時運作情況調查報告》。（袁澍攝）

報告指，在151間回收商中，有九成受到影響，有盈利的回收商從2017年的32%降低至26%，虧蝕的比例由三成半上升至三成八。另外業界普遍反映，政府回收基金手續複雜、門檻過高，又無其他補貼，有七成的回收商對前景悲觀。

報告續指，面對內地要求，廢紙回收尚能應付，但長遠危機未除，需要積極尋求其他方案；而塑膠回收總量上升13%，顯示該方面有轉機，應繼續探索轉型。

就以上情況，中心有多項建議，包括關注小型回收商的可持續發展、審視回收基金、提供土地和補貼支援、開拓本地廢紙再造、投放資源於廢塑膠的收集增加本地回收率並且修例建立標準監控管制洋垃圾進口。