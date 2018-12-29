全年雨量少一成　岑智明：降雨模式不利集水　世紀乾旱或再現

2018年風雨飄搖，本港整年的天氣更是變化萬千。天文台5月3日發出最早的酷熱天氣警告，而且異常乾旱，但隨後又有大雨扳平，不過仍比正常值少一成。天文台台長岑智明今日（29日）於電台節目上預告，受全球暖化影響，暖冬往後出現機會較大；而降雨模式亦變成集中於某一時段，1963年的旱災不排除再現。

本港今年5月異常乾旱，其中粉嶺流水響水塘乾旱見底。（資料圖片／魯嘉裕攝）

「厄爾尼諾」現象料帶來暖冬

今年5月酷熱乾旱程度近年罕見，打破最早發出酷熱天氣警告紀錄及最遲全年首次發出暴雨警告等9個紀錄。直到12月將結束，天文台才發出今冬首個寒冷天氣警告。岑智明指出，未來的冬季溫度上升是必然事實，加上今冬受「厄爾尼諾」影響，暖冬機會為大。

雨量方面，降雨分布亦不平均，岑說：「一係唔落，一係就好大。」但雨量過分集中，反而不利雨水收集。他又提醒，未來仍有機會出現世紀乾旱。

截至本月27日，全年雨量為2162.9 毫米，較1981至2010年平均值少一成或228.6毫米；最高日雨量於9月16日錄得，達到167.5 毫米，佔今年全年雨量近8%。

一係唔落，一係就好大。 岑智明指近年降雨集中某一時段

超強颱風「山竹」9月襲港，本港多區水浸。（資料圖片／陳順禎攝）

酷熱乾旱令市民苦不堪言，但令岑智明印象最深的是9月吹襲香港的超強颱風「山竹」。他指出，山竹沒有經過呂宋海峽，而由另一路徑吹襲香港，後果會是災難性。例如山竹吹襲時的風暴潮在維港及吐露港分別有3.88米及4.71米高，但當時如果沒有經過呂宋作緩衝，電腦所計算的風暴潮高度可分別達5米及7米。

岑智明又指，天文台正從民間和政府，搜集和整理山竹吹襲時，水浸和冧樹等影響的資料和相片，讓市民和部門知道，如果日後有同等級數的颱風吹襲，可能帶來的後果。