張炳良：附屬學院不應靠大學品牌招生　惟品牌效應短期內不會消失

檢討自資專上教育專責小組上周四（27日）向政府提交最終報告，小組建議保留現行的副學士學位及高級文憑課程雙軌制做法，而開辦自資課程的院校，包括公帑資助大學的自資部門，均一律納入《專上學院條例》第320條所規管，由此意味大學自資部門將完全脫離本部，與所屬大學「分家」。 專責小組主席張炳良表示，八大成立的附屬學院，不應依靠大學的品牌來招生，而是依靠相關自資院校的教學質素。他承認，「品牌效應」短期內不會消失，但未來必須強調自資院校的獨立運作。

檢討自資專上教育專責小組本月27日向政府提交最終報告。（資料圖片）

專責小組建議，政府參考規管資助大學的法例條文，全面檢討及《專上學院條例》；開辦自資課程的院校，包括資助大學內的自資部門，建議一律納入《專上學院條例》規管，意味自資部門將完全脫離大學本部，與所屬大學「分家」。專責小組認為，此舉有助自資課程的質素保證、管治等範疇保持一致。

報告建議部分營運上不符合註冊條件的院校，條例內應制定清晰政策，通過立法或行政安排訂明機制，規定經一段合理試辦期後，若院校的發展情況仍低於標準，則會被取消註冊。取消註冊的考慮因素包括，教學水平、課程營辦等方面；若收生人數持續遠低於原定目標，則可視作取消註冊的因素，但不是唯一的考慮因素。

未來數年學生人數降 張炳良：自資院校無可避免「寒冬期」

專責小組主席張炳良在無綫電視節目中表示，未來數年學生人數下降，自資院校無可避免會有「寒冬期」，「若一成不變，情況只會更惡化。」

張炳良表示，八大成立的附屬學院，不應依靠大學的品牌來招生，而是依靠相關自資院校的教學質素。（資料圖片）

張炳良強調，八大成立的附屬學院，不應依靠大學的品牌來招生，而是依靠相關自資院校的教學質素，惟「品牌效應」短期內不會消失，未來必須強調自資院校的獨立運作，「小組認為最理想的做法，就是（自資院校）校名不會令人誤解。」

提升招收內地生比例 非香港單方面成事

目前自資院校的內地、澳門和台灣學生人數不多於一成，報告建議，政府應與內地當局商討可否放寬現時自資院校錄取內地學生的上限。對此張炳良表示，提升招收內地生比例不是香港單方面決定便能成事，同時要看內地教育部門是否承認相關自資院校資歷，明言雙方起碼要商討一至兩年才會有結果。

另外，張炳良表示，小組主張在修訂《專上學院條例》第320條時，需要規定學費問題，目標是拉近教資會資助學位與自資學位的學費水平，達到政策目的。