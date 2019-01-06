羅致光自揭「黑歷史」　兒時坐唔定　被封花名 「羅有恆」

勞工及福利局局長羅致光今(6日)於網誌中大談學生年代經歷，他指自己小時候是「罰」系學生，上堂經常坐不定，因而受罰，他認為有需要加強訓練、公眾教育與支援服務，讓家長和老師了解兒童「表面行為問題」背後原因。 他表示，港府下學年將就「到校學前康復計劃」增加服務名額，未來數年早期教育及訓練中心亦會隨之增加，中、輕度特殊需要學前兒童康復服務，可望實現「零輪候」目標。

勞工及福利局局長羅致光。（資料圖片）

羅致光於網誌中提到，自己於學生年代有不少花名，其中一個是「有恆氏」，原因是他經常坐不定，被老師罰抄毛筆字、罰企班房後面或門外及留堂，更屬等閒事，升高中後雖然當上領袖生，但亦有出現被罰情況。他指，自己並非患過度活躍症，只是覺得老師講課冗長，為逗樂自己及同學，才看似有些過度活躍的「徵狀」。上述切身經歷，讓他意識到兒童「表面行為問題」皆事出必有因，有特殊需要孩子亦極需額外支援。

下學年將增加「到校學前康復計劃」名額



他提到，特殊需要學童的學前服務嚴重不足，政府下學年會將「到校學前康復計劃」增加2000個名額，至合計7千個，讓正輪候資助學前服務的有特殊需要幼兒，盡早在校內獲得所需訓練，社署來年亦會繼續處理正輪候評估的幼童，以及幼童升讀小學時的服務銜接的缺口。

特殊需要童服務有望達至「零輪候」



羅致光又指，隨著未來數年的早期教育及訓練中心增加，中、輕度特殊需要學前兒童康復服務，可望在現屆政府實現「零輪候」目標，但嚴重特殊需要兒童的學前服務供求仍有明顯距離。