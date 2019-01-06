青少年關愛計劃助管理情緒　創辦人望三年增至100間學校參加

香港社會步伐急促，生活壓力大，容易患上情緒病。無限潛能在2016年推出青少年關愛計劃先導計劃，教導學生管理負面情緒及壓力，並增強抗逆能力。有參與學童的家人表示，原先脾氣暴躁的長孫在課程後，學會控制情緒，珍惜身邊的人。

青少年關愛計劃先導計劃主要教導學生管理負面情緒及壓力，並增強抗逆能力。有參與者的婆婆表示，長孫因自幼喪母，脾氣較暴躁。參與課程後，長孫在生氣時，會深呼吸以控制情緒，同時亦學會珍惜身邊人。

黃埔宣道小學過去3年均設「共建健康校園」計劃

黃埔宣道小學是第一間參與計劃的學校，首批參加學生就讀小四。校長蔡婉英表示，過去三年學校都設有「共建健康校園」計劃，因青少年關愛計劃符合主題，故決定參加，至今已推行了兩年。蔡婉英希望學童能自小培養良好習慣，計劃擴展至初小學生。

無限潛能創辦人張希寧表示，目標三年內增至100間學校參加計劃。（受訪者提供）

創辦人冀計劃終能成必修科

計劃內容以多媒體互動模式設計課程，如短片、真人語音講述等，教導用者以鬆弛技巧、呼吸練習等，緩解因壓力產生的緊張情緒，同時鼓勵建立正面價值觀。此外，計劃也包括講座、培訓工作坊、技巧練習課程及校園關愛活動等。計劃首年推出時，共有四間學校參與，本學年則增至九間，無限潛能創辦人張希寧表示，目標三年內增至100間學校參加，也希望計劃最終能成為必修科。

香港兒科護理學院院長李惠兒指，近五成精神病患者在14歲前開始出現精神病，現今高中生普遍患上焦慮症，認為兒童階段是預防精神病的最佳時機。她又指，公眾教育和健康推廣有助預防青年患上精神病，希望能及早察覺及介入。