伊院聯合內科病床加無可加　數十病人滯急症室　議員：醫患困獸鬥

公立醫院急症室服務壓力再增！《香港01》接獲消息稱，由於聯合醫院及伊利沙伯醫院的內科病床已加無可加，大批等待入院的病人滯留在急症室，當中不乏已80、90歲的年邁長者。據了解，伊院有病人等候21小時仍未成功上到內科病房。聯合醫院今日（7日）中午更有接近50人滯留急症室，至傍晚才稍緩。

伊院急症室除了積壓大批病人未見到醫生，就連已獲初步治理、需要入院的病人亦苦不堪言。（余俊亮攝／資料圖片）

病床佔用率逾100% 病床幾加無可加

醫院管理局數據顯示，昨日（6日）15間急症醫院內科病床都超過100%，將軍澳醫院情況最嚴峻，佔用率高達133%。其次為伊利沙伯醫院，佔用率達124%，而聯合醫院及明愛醫院，佔用率亦達123%。

聯合醫院急症室達100人等看醫生

內科病房爆滿，急症室接收的新症都只能一等再等，遲遲未能上病房接受進一步治療。消息人士透露，今日下午2時許，多間公院急症室都積壓不少等候求醫的病人，其中觀塘區的聯合醫院最嚴重，達100名病人在急症室；同一時間，佐敦的伊利沙伯醫院亦擠滿眾多病人，有近70人候診。緊隨其後是屯門醫院及北區醫院，分別都有約60人候診。

聯合醫院急診室大堂經常擠滿候診病人。(侯彩琳攝／資料圖片)

8、90歲長者呆等

據悉，伊院及聯合急症室除了積壓大批病人未見到醫生，就連已獲初步治理、需要入院的病人亦苦不堪言。伊院急症室截至下午約4時，有病人等了21小時仍未能成功安排到病房，累積約30名需入院的病人尚未獲安排上病房，當中不乏8、90歲長者。

聯合醫護預言：今晚有超過10病人都不可能上病房

另一邊廂，聯合醫生的內科病房病人「滯留」急症室數目更創流感高峰期的新高，截至中午時份有近50人未能上到病房，相信部分是周日晚「積落」的個案。有醫護透露，今日傍晚時份情況才稍為紓緩，但不容樂觀，眼見有「超過10個病人今晚都唔會有可能上到病房」。

郭家麒早前稱，將向財政司司長陳茂波建議增加醫療開支。（陳倩婷攝／資料圖片）

議員：病人困獸鬥 醫生捱到頂唔順就走

本身是醫生的立法會議員郭家麒表示，公院服務量早已爆煲，「情況只會越來越差」。他指出，冬季可誘發不同疾病，例如心血管病、呼吸道疾病等，並非僅流感個案才需要入院。他批評政府官員、負責規劃醫療服務的管理層一直無解決公院服務爆煲，「QE(伊利沙伯醫院)幾十年都係未改善過，病房走廊都放滿床，床與床之間得一呎距離，醫生巡房都有困難。如果要急救，都要推開啲床先放到急救車。」

郭家麒無奈說，當本港復康醫院的病床不足、院舍及社區照顧差，「病人都係困獸鬥」，大小病痛幾乎都到急症醫院留醫治療，而前線醫生看不到希望，「捱到頂唔順，就走。前線可以做到啲咩？病床數目都唔係佢地規劃到。」

基督教聯合醫院回覆稱，急症室的求診人數持續偏高，令次緊急和非緊急病人的輪候診症時間延長；加上醫院的內科住院病床佔用率持續高企，令部分病人可能亦需等候較長時間才能入院。該院希望市民體諒及耐心等候；在病人輪候期間，醫護人員會繼續監察病人的情況，若病情有變化，會為病人重新評估及分流，以確保病人得到適時治療。

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