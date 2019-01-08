2018年本港134年以來第三溫暖年份　全球平均氣溫歷來第四高

天文台表示，2018年天氣較正常溫暖，全年平均氣溫為23.9度，是1884年有記錄以來其中一個第三溫暖的年份。同時，超強颱風山竹於去年9月襲港，本港發出10號颶風信號達10小時，創1942年以來、第二最長的10號颶風信號生效時間。 天文台又指，根據世界氣象組織的初步評估，去年有可能是全球有記錄以來第四暖的年份。

天文台表示，本港去年天氣較正常溫暖，全年平均氣溫為23.9度，是1884年有記錄以來其中一個第三溫暖的年份。（資料圖片）

全年平均23.9度 高正常值0.6度​

本港去年天氣較正常溫暖，全年平均氣溫為23.9度，較1981至2010年正常值高0.6度，甚至較1961至1990年正常值高0.9度，是1884年有記錄以來其中一個第三溫暖的年份。

天文台又指，5月的月平均氣溫為28.3度，是1884年有記錄以來該月份的最高紀錄。天文台總部更於5月30日錄得全年最高氣溫35.4度，是有記錄以來第11高。全年的熱夜數目為26，酷熱天氣日數為36天，分別為有記錄以來第八高及第三高。

去年平均氣溫23.9度，與2002及2017年同列有紀錄以來第三高。（天文台圖片）

山竹於去年9月中襲港，本港發出10號颶風信號達十小時。（資料圖片） 山竹創第二最長10號風球生效時間 天文台指出，去年受超強颱風山竹猛烈吹襲，天文台發出10號颶風信號達十小時，是自1946年以來第二最長的10號颶風信號生效時間，僅次於1999年颱風約克襲港期間創下的11小時最長紀錄，所造成的廣泛破壞是自1983年超強颱風愛倫襲港後最嚴重的。

北極海冰面積全年低於平均水平

天文台指出，去年有可能是全球有記錄以來第四暖的年份。天文台解釋，北極的海冰面積全年均遠低於平均水平，首兩個月更達到最低紀錄水平，而去各類極端天氣事件繼續在全球多處肆虐，當中包括歐洲部分地區及摩洛哥的寒潮；歐洲大部分地區、中東、非洲北部、日本及朝鮮半島的熱浪等。

天文台又指，一個較弱及短暫的拉尼娜現象在去年年初形成，隨後赤道太平洋中部及東部的海水表面溫度變暖，並於4月回復正常。暖化趨勢持續至下半年，令該區的海水表面溫度在10月超越了厄爾尼諾臨界值，並維持高於正常值至12月。