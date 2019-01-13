【全球首個】中大完成單孔微創機械人臨床研究　可提高手術精準度

微創手術面世多年，傳統儀器需透過4個小傷口做手術，新一代的單孔微創機械人手術，只需透過一個直徑2.5厘米的傷口便能為病人做手術。 香港中文大學醫學院今日（13日）公布，完成首個以新機械人做手術的多專科臨床研究，為63位病人進行三個專科的外科手術後，證實新技術可提高手術精準度，令儀器能到達以往難達的位置。

中大醫學院外科學系結直腸外科組教授吳兆文透露，中大團隊被選為全球首間使用系統做研究，反映獲認同是微創手術的先鋒。（陳倩婷攝）

以往的微創機械人手術系統設有4支獨立機械臂，控制腹腔鏡和手術儀器，需透過約如鉛筆粗幼的4個小孔傷口，將儀器放入病人體內做手術。

最新的「單孔微創機械人手術系統」將機械臂數量縮減至一支，外科醫生只需將儀器放入一個直徑約2.5厘米的傷口，便能做複雜的手術。

中大醫學院公布，已完成了全球首項以「單孔微創機械人手術系統」進行的多專科臨床研究，在2016年至2017年間，以新手術系統為63名病人分別進行耳鼻咽喉-頭頸外科、泌尿外科及結直腸外科手術，無個案出現嚴重併發問題。

研究結果顯示，新系統的機械臂靈活性高，可深入以往難達到的位置，包括鼻咽、喉及下咽部等，有助促進患者康復及降低併發率。