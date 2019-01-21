母為專注力不足ADHD女兒辭工　賣樓付治療費：唔食飯都要醫個女

有特殊學習需要（SEN）的學生往往需要更多照顧，身為家人看在眼內難免心痛，更遑論高昂的治療費用，隨時令照顧者心力交瘁。 「見到個女飯又唔食，日日係度喊。」伍女士的女兒現年10歲半，兩年前開始出現專注力不足及過度活躍症（ADHD）的徵狀。原本打算輪候公立醫院的專科服務，惟於輪候期間，女兒開始出現撞牆、搣自己等自殘行為，最後被迫向私家醫生求診。不過，高昂醫療費用令伍女士漸吃不消，為照顧女兒，她不惜辭工、賣樓，「作為媽媽我唔食飯都要醫好個女先！」 有關注團體建議，政府應透過公私合營模式，資助私人機構提供相關的醫療服務，以減輕照顧者的壓力。

團體建議政府應投入資源，透過公私營合作模式於各區提供醫療服務。（張嘉敏攝）

根據衞生署資料，專注力不足／過度活躍症的主要徵狀包括，難依照指示做事、經常胡亂走動，及自我規管能力較弱等，往往會令學童於學業及社交上出現困難。根據醫管局數字，2017年至2018年，確診為專注力不足／過度活躍症的18歲以下患者，並於醫管局轄下的兒童及青少年精神科接受治療的人數為14,000個，較前一個年度的12,700人，上升1,300人。

伍女士的女兒於兩年前出現ADHD的徵狀。（張嘉敏攝）

輪候公立醫院服務需時三年 私家收費高昂

伍女士的女兒於兩年前出現ADHD的徵狀，包括脾氣變差、經常欠交功課等。對病症毫無認識的伍女士，初時僅以為女兒反叛、懶惰，後來經社工轉介下前往賽馬會診所檢查，再獲轉介信到公立醫院輪候專科服務。伍女士稱，當時滿心歡喜以為女兒的病情有轉機，豈料輪候時間竟高達3年，令她頓時希望全滅，「我問佢(醫生)有無得快啲，佢話有，去樓下睇私家。」

「搣到自己流晒血，又撞牆」

儘管私家門診費用高昂，診金每次高達2,000元，伍女士説「為咗個女都要去。」不過仍須排期3個月，期間女兒情況漸漸惡化，更出現自殘的情況，「搣到自己流晒血，又撞牆。」伍女士稱當時仍未知女兒患有ADHD，形容母女關係惡劣，「每朝返學都係度拉鋸，日日接到老師電話，我都想搵窿捐。」

談及照顧經歷時，伍女士不時語帶激動。（張嘉敏攝）

每月醫療費用達萬元 母親需靠安眠藥入睡

其後，學校老師懷疑其女兒患上ADHD，建議求診私人精神科醫生，「嗰時我先知咩係ADHD。」不過醫療費用高昂，除每月須會診2次，每次收費2,500元外，其女兒仍須每月接受2次額外心理輔導，每節收費2,500元。伍女士稱，每月單單是醫療費用已高達10,000元，等同全家每月的日常開支；加上，女兒即將面臨升中試，為有更多時間看顧女兒，伍女士更不惜辭工，甚至賣樓，「見到個女日日喊，我唔食飯都要醫好個女先。」經濟壓力固然沉重，更甚是連母親的情緒問題亦浮現，開始有失眠問題，須依靠藥物入睡。

Angela曾經被旁人斥「教得唔好」。（張嘉敏攝） 兒子被同學排斥 母被斥「教得唔好」 同樣面對照顧壓力的有Angela，年僅7歲的兒子於小一時出現ADHD徵狀，「成績排尾二、長期被罰留堂，上堂又會亂踢同周圍走。」連帶兒子的自信心亦開始受損，「返到屋企同我講覺得自己無用，影響到其他小朋友、累到學校。」不僅兒子面對同學排斥，連家人亦遭到旁人的白眼，「（其他家長）覺得係媽咪教得唔好，教到個小朋友好曳。」

學校缺乏支援

經友人建議，Angela帶同兒子前往求醫私人精神科醫生，最終同樣確診專注力不足／過度活躍症。現時每月醫藥費須4,000元，費用固然高昂，不過最令Angela困擾的是學校缺乏相關支援。曾經停藥一段時間，不過兒子情況即回復惡劣，「當時老師話你唔食藥就唔好返，唔食藥我就繼續罰佢留堂，」加上面對兒子被排斥的情況，老師亦未有施予援手，或嘗試向他人解釋情況。為改善兒子的學習情況，她決定於下個學年轉送兒子到加拿大升學，「（加拿大）起碼唔使個小朋友8點到3點坐定定做功課。」

伍敏姿（圖左）稱，公立醫院輪候時間太長，令兒童錯失治療的最佳時機。（張嘉敏攝）

團體倡公私合營提供服務

專注不足／過度活躍症（香港）協會主席伍敏姿稱，現時公立醫院人手不足，令兒童及青少年精神科輪候時間平均達3年或以上，導致部分家庭須負擔沉重的私家醫療費用，或令兒童錯失治療的最佳時機。香港家庭教育學院總監狄志遠稱，由於現時本港私營服務有能力加快有需要的兒童獲得治療，故建議政府應投入資源，透過公私營合作模式於各區提供醫療服務，並不設資產門檻。而醫管局則需成立支援小組，以備向參與醫生提供支援。