「節哀順變」無助自殺喪親者走出陰霾　有母親喪女10年仍耿耿於懷

如何陪伴自殺喪親者渡過哀傷，是一門學問，不少人常以「節哀順變」、「時間沖淡一切」等，安慰死者家人，但有研究喪親議題的學者指，上述説話不中聽，亦是大忌；有喪女的母親坦言，旁人的指責說話會牽動情緒，至今仍耿耿於懷：「有時侯出去飲茶，隔離位講到啲自殺新聞，喺到話係咪屋企人唔錫佢呀？我都會好受傷害。」

阿欣至今仍難忘喪女之痛，但學會接受事實，以過來人身份協助自殺喪親者。（陳淑霞攝）

阿欣（化名）10年前喪女，如今憶述事件仍隱隱作痛。女兒當年20多歲，正值芳華，但性格內向，亦因生活壓力，終導致情緒病爆發。女兒雖定期向精神科醫生求診，病情亦一度穩定，但最終仍選擇了結生命。

10年過去，或已事過境遷，但阿欣忘不了昔日身邊親友指責：「你（阿欣）唔係成日睇實佢（女兒）㗎喇咩？點解仲會發生啲咁嘅事？」，她坦言感覺難受，「身邊人唔係應該一齊面對㗎咩？點解會咁樣講嘢？」

幸得老友扶持走出陰霾

幸好當時有老朋友得悉其女兒死訊，從旁鼓勵走出陰霾，「佢一而再，再而三咁邀請我出嚟同朋友見面，畀佢誠意打動」，阿欣終肯踏出一步，「如果唔係，我下半世應該都會收埋自己。」

時間流逝，助阿欣收拾哀傷，但並沒沖淡一切，時至今日，旁人的無心説話仍會觸碰到阿欣內心傷痛，她亦不諱言會對號入座，「有時侯出去飲茶，隔離位講到啲自殺新聞，喺到話係咪屋企人唔錫佢呀？我都會好受傷害。」

周燕雯（中）指，「節哀順變」等「行貨」式慰問句應少講為妙。（陳淑霞攝）

「節哀順變」、「時間會沖淡一切」等無助紓緩情緒

香港大學社工及社會行政學系副教授周燕雯指，自殺喪親者突然失去至親，事後經歷及過渡尤為辛苦，「節哀順變」、「時間會沖淡一切」等「鴕鳥式」説話，無助紓緩情緒，亦予聽者「行貨」感覺，旁人應避免以此作出安慰，以免有反效果。

她又指，「係你搞成依家咁樣」等指責式說話亦是大忌，只會增加自殺喪親者壓力；追究原因如「點解會發生呢種事？你哋搞咩呀？」等說話亦應免則免，如對方自行提及，則應盡量耐心陪伴，另給予喪禮後事協助最為實際。

香港大學社工及社會行政學系、「生命熱線」一項調查發現，「係你搞成依家咁樣」、「佢死咗都好嘅，唔駛再累人」等質問怪責語句最傷人心，又引述外國研究指，每年平均有1000宗自殺個案，自殺者親友輕生機會，亦較一般人高3倍，呼籲公眾應給予空間及減少質問，多同行陪伴為妙。