自殺者親友輕生機會較常人高3倍　「係你搞成依家咁樣」最傷人心

有親友自殺，旁人最忌向其家屬傷口上灑鹽。一項調查發現，「係你搞成依家咁樣」、「佢死咗都好嘅，唔駛再累人」等質問怪責語句最傷人，預防自殺機構「生命熱線」指，每年平均有1000宗自殺個案，自殺者親友輕生機會，亦較一般人高3倍，呼籲公眾應給予空間及減少質問，多同行陪伴為妙。

有團體表示，每年平均有1000宗自殺個案，自殺者親友輕生機會較一般人高3倍，呼籲公眾應給予空間及減少質問，多同行陪伴為妙。（陳淑霞攝）

香港大學社工及社會行政學系聯同「生命熱線」，於去年7至12月期間，成功訪問逾100名服務使用者，了解其喪親經歷及進行研究，調查結果顯示，「係你搞成依家咁樣」，是自殺者親友最不想聽的十大説話榜首、其次分別是「佢（逝者）死咗都好嘅，唔駛再累人」及「點解會發生呢種事？你哋搞咩呀？」等。

至於自殺者親友最想聽的說話，則包括「你有需要嘅時侯，隨時搵我，我會支持你」、「你要好好生活落去，你仲有我哋支持你、陪住你。」

「生命熱線」執行總監吳志崑表示，本港每年平均有1000宗自殺個案，每宗個案會影響身邊至少6位親友，自殺者親友輕生機會，亦較一般人高3倍，換言之，每年有近6,000位自殺者親友存在自殺危機，吳呼籲大眾關注自殺者親友的情緒狀況。