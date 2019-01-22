【三隧分流】政府代巴士繳西隧隧道費一併擱置　乘客恐要捱貴車費

運輸及房局局長陳帆今日宣布撤回「三隧分流」無約束力動議，未知何時再度提交立法會審議，與方案綑綁的代巴士公司繳付西隧巴士費用也一併擱置，陳帆解釋代繳隧道費與「三隧分流」是「一整塊」，故未來需要重新探討。 政府原意巴士公司將原繳付的隧道費轉入新成立的基金，用於減輕加價壓力或回饋乘客。若最終政府未能推行「三隧分流」方案，乘客未來將需承擔較大巴士車費加幅。

運房局局長陳帆指出，三隧分流及代繳西隧隧道費的安排是「一整塊」，故未來需要重新探討。（張浩維攝）

政府提出三隧分流方案，私家車在紅隧和東隧的收費，將加價至40元；西隧則減價至50元。

原定明年元旦起納入代繳隧道費計劃

由今年2月17日起，專營巴士使用政府隧道、青馬和青沙管制區的費用，由政府代繳，但巴士營辦商需設立「專營巴士豁免隧道費基金」，以存入所節省的隧道費。惟西隧專營權未完結，故隧道費將由政府代繳，政府原先預計三隧分流議案可以獲得通過，由2020年1月1日起也可納入代繳計劃當中，現時單層和雙層巴士使用西隧，每次法定收費為290元和430元，需實際收費分別130元和185元。

不過陳帆今日表示，「三隧分流」方案亦有協定如何收取巴士使用隧道費用，相關安排是一整塊，當無法實施方案，需要重新探討。

政府原定由2020年元旦起，代專營巴士繳付使用西隧隧道費。（資料圖片）

隧道費基金兩用：降低巴士加幅 回饋乘客

「專營巴士豁免隧道費基金」的結餘將用於減輕加價壓力。當營辦商申請加價而政府認為有理據上調車費時，營辦商需先利用基金的結餘抵銷加幅，故此乘客所需承擔的車費加幅將會降低。同時，當局建議為基金設定上限，倘若個別營辦商在未來數年沒有加價壓力，營辦商則會把超越該上限所滾存的隧道費透過票價優惠回饋乘客。

譚文豪：政府誤導公眾

對於政府指出，三隧分流方案與代繳巴士西隧隧道費是「一整塊」，公民黨立法會議員譚文豪反對相關說法。他認為，政府若要代繳專營巴士西隧費用，毋須修改法例，更可隨時到立法會申請撥款，批評政府誤導公眾。

城巴新巴促政府一個月內與立法會達成共識

城巴新巴發言人表示，期望政府能利用未來一個月時間與立法會達成共識，有效分流各條隧道的用量，紓緩交通擠塞之餘，亦同時可為專營巴士公司代繳隧道費，以減輕票價上升的壓力。