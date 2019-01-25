社協優秀社工選舉結果出爐　優秀社工：冀為腦退化症去污名化

香港社會工作人員協會早前舉辦第二十八屆優秀社工選舉，結果今（25日）公布。 是次選出的其中一名「優秀社工」已服務腦退化長者逾十年，他表示，看到腦退化患者慢慢忘記身邊的事物，過程長而且悲傷；希望可以透過工作，幫助患者之餘並為腦退化症去污名化。

年度優秀社工選舉結果今（25日）出爐，由左至右分別為鍾承志、崔志文、陳嘉玲及林梓蔚。（李澤彤攝）

現職賽馬會耆智園項目經理的崔志文，由成為社工至今已13年，主要的服務對象是患有腦退化症的長者。他憶述，最初親身接觸的腦退化症病患者，便是身邊的祖母；過去祖母會作出不少的怪異行為，如將糞便倒在臉盆上等。

當時，崔志文以為因為祖母不喜歡他們，才做一些怪舉動，但後來發現原來是因為腦退化症的緣故。

了解長者議題後 慢慢喜歡與長者相處

崔志文解釋，過去修讀社工課程大多專注於家庭及青年議題，所以對長者議題認識不深。所以直至工作後4至5年才開始了解長者議題，並慢慢喜歡與長者相處。

崔智文概嘆，腦退化的過程比癌症更長、而且很悲傷。（李澤彤攝） 腦退化患者遍佈不同年齡人士 冀可以去除標籤效應 幫助腦退化人士逾十年，崔志文直言腦退化與癌症一樣都是長期病，但腦退化的過程更長、而且很悲傷，「見住佢（患者）慢慢失去對身邊事物的記憶」。但他發現，患者即使失去記憶，但感情連結依然存在。他提到，腦退化症病患遍佈不同年齡，不一定在長者身上才會出現。所以除了幫助他們，他亦希望可以透過工作為腦退化症去污名化、除去標籤效應。

建議政府提供更多暫託服務

家中出現腦退化患者，隨之而來的是需要人手照顧患者。然而他認為，香港的環境並不接納照顧者，很多時候留在家照顧長者的都是無業人士，「其實佢哋都未必自願想成為照顧者。」他建議政府應增設更多的暫託服務，讓在職人士在工作時暫無後顧之憂。

另一同樣被選為年度「優秀社工」的是生命工場的創辦人鍾承志，由1997年開始至今已在社福界工作近22年。經歷了社工註冊、一筆過撥款等社福制度改革，卻認為制度改革後與服務使用者見面的機會大幅減少，決定另闢新路，放棄本身豐厚的舊制社工職位，投身成立非資助機構生命工場，幫助貧窮家庭。

社工：自小在綜援家庭長大 更了解他們艱苦

他憶述，自小在綜援家庭長大，生活艱苦，也因而更了解貧苦家庭的情況。他提到，貧窮家庭的貧乏不單單是金錢上的貧乏，同時影響到他們的知識，導致跨代貧窮。他指，很多的中產家庭子女未滿一歲已出國旅行，但「好多（貧窮）家長連香港都未離開過，生果都只係講得出橙同蘋果。」他稱，但就是這種差距及貧苦情況，促使他堅持繼續前行。

鍾承志建議，公屋作為最有效的脫貧工具，政府應加建公屋，增加窮人的脫貧機會。（李澤彤攝） 現時脫貧比起過更加困難 政府常被批評扶貧工作「愈扶愈貧」，鍾承志認為，現時脫貧比起過去的確是更加困難，過去窮人要向上流動，只要有公屋居住及有工作，情況容易逆轉；然而現時「公屋排好耐，租金又貴，」薪金亦不足。他建議，公屋作為最有效的脫貧工具，政府應加建公屋，增加窮人的脫貧機會。

是次優秀社工選舉共有36人參選，最後由評選團選出兩名「優秀社工」及兩名「新秀社工」。社會工作人員協會會長梁佩瑤指，希望藉此表揚在社福界默默耕耘的社會工作者，同時讓社會各界更了解社工專業。