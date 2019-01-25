每年幫助逾800病患　新秀醫院社工：要為病人「補血」安撫心靈

香港社會工作人員協會早前舉辦第二十八屆優秀社工選舉，結果今（25日）公布，是次選出的其中一名「新秀社工」是在醫院工作的社工。 在醫院工作，除了醫護人手短缺，連社工亦要面對人手不足問題，獲獎的陳嘉玲表示，她一年要處理超過800個病患，然而未有令她感到麻木。 她指，社工為病人紓緩因病情出現的心靈折磨，她以遊戲比擬醫生、社工及病人的角色，笑言醫生就似準備「武器」讓病人面對病情，而社工就在後方「補血」為他們安撫心靈。

年度優秀社工選舉結果今（25日）出爐，由左至右分別為鍾承志、崔志文、陳嘉玲及林梓蔚。（李澤彤攝）

現時在聯合醫院癌症病人資源中心工作的陳嘉玲獲頒發年「新秀社工」，年僅32歲的她提到，過去從未希望在醫院工作，所以在實習時抱著「反正無諗住入去，咪試吓囉」，卻為日後的職業路向打下基礎，在外國工作兩年後，機遇巧合下回到香港公營醫院工作。

希望患者回到醫院時不止覆診 而可結識朋友

她指，病患出院要面對不同的困難，除了身體還有就業、心靈上的困擾；所以她的工作是希望令患者回到醫院時不單單只是覆診，而是可以結識朋友，與不同的病人談話，令他們不再憂心。

陳嘉玲笑言醫生就似準備「武器」讓病人面對病情，而社工就在後方「補血」為他們安撫心靈。（李澤彤攝） 病人見醫生時間短 社工紓緩心靈折磨 陳嘉玲又形容，「病人等見醫生等成十幾個鐘，但見醫生就只有十五分鐘」，病人雖然有很多東西打算問醫生，但最後卻未獲解答。她指，諸多疑問未解決，病人會因而害怕，每日亦要生活在惶恐之中；而在這個時候，社工就可以為他們紓緩心靈的折磨。她又以遊戲比擬醫生、社工及病人的角色，笑言醫生就似準備「武器」讓病人面對病情，而社工就在後方「補血」為他們安撫心靈。

在醫院同樣被稱呼為「姑娘」，但陳嘉玲卻是社工而非護士，但「姑娘」都正面臨同一問題。「除咗醫療人手，其實社工都好缺人手。」她以自己為例，醫院只有她一名社工，而一年就已要處理超過800個病患，直言醫院社工的人手短缺問題更為嚴重。

助更新人士 了解他們的困難：有少少進步已值得做

同獲「新秀社工」的還有香港善導會的社工林梓蔚，主要服務更新人士。由2016年擔任社工至今僅2年，他提到當初對更新人士的印象與大眾一樣，「無嘢做咪幫佢搵工。」然而隨著工作時間增長，他表示才明白原來更新人士的情況並不簡單。

林梓蔚稱，更新人士在尋找工作亦要面對不同的質疑，路途十分孤單。（李澤彤攝） 林梓蔚提到，曾經有一個服務使用者向他投訴戒毒後依然難以找到工作，「戒完毒生活仲差過之前，唔戒好過戒！」聽到批評，他才漸漸理解原來更新人士在回到社會後面對不同的困難。他指，更新人士在戒毒後已回不去本來的圈子，工作亦要面對不同的質疑，路途十分孤單。 而作為社工，林梓蔚冀望可以讓更新人士感到同行。他又直言，即使服務使用者最後未必可以完全康復，「有少少進步已值得做」。

是次優秀社工選舉共有36人參選，最後由評選團選出兩名「優秀社工」及兩名「新秀社工」。社會工作人員協會會長梁佩瑤指，希望藉此表揚在社福界默默耕耘的社會工作者，同時讓社會各界更了解社工專業。