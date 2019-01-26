覆診成精神病康復者不能說的秘密　過來人：坦白等於放棄工作

精神病康復者融入社會時總會遇到不少困難，不少人需要隱藏身份求職，在覆診請假時更要以諸多藉口掩飾；有些病人因不慎洩露病歷，即遭公司設法辭退，難享平等就業機會。然而即使隱藏身份成功，亦會因工作量愈來愈大難以承受，而不斷要辭職再搵工。 精神病康復者王先生現年61歲，早年向上司透露過曾患精神分裂症，不到一星期便被炒魷；他在過去30多年，一直以各種理由請假覆診，最常用的是「陪阿媽覆診」，前後輾轉做過十多份工作，並直言：「社會很現實，沒有僱主想要聘請康復者，向他們坦白等於放棄工作。」關注組織促政府重開「精神科夜診」服務，令需工作的康復者毋須請假覆診，保障私隱。

精神病康復者王先生表示過去30多年，他一直以各種理由去醫院覆診，最常用的理由是「陪阿媽覆診」。（袁澍攝）

王文臬今年61歲，已經退休。他在26歲時精神分裂症第一次病發，當時思維混亂，不時產生妄想和幻覺。他用了三年時間治療才再次踏入職場，卻發現自己面對的境遇已經完全不同。

聲稱陪阿媽看醫生 掩飾定期覆診

王先生說，患病康復後遇到了很多問題，比如在求職時，當時需要填寫表格上「是否患有長期病」一欄，「填唔填呢？填咗有就等於同份工說bye bye啦。」在工作時也會有許多不便，因定期需要覆診，除了直接請大假、事假之外，多年來王先生尋找多種理由請假，最常用的是「陪阿媽覆診」；有時也會使用「覆診紙（醫生紙）蓋覆診紙」的方法，即同日看多一次普通科門診，以普通科醫生開的假紙請假。

為了防止洩露病歷，他甚至選擇去私家醫院看醫生，他憶述曾藉口「傷風」請了幾日長假，公司上司竟打電話去追問醫生其病情，令他擔驚受怕。

填唔填呢？填咗有就等於同份工說bye bye啦。 王文臬憶述過往應徵時，對填寫「是否患有長期病」一欄有猶豫

王先生（中）多年來隱瞞自己康復者身份的經歷，坦言「坦白等於放棄工作」。（袁澍攝）

向上司透露精神科覆診 一周內即被解僱

王先生表示，曾在一間辦公室內任職逾兩年，覺得工作穩定且得到上司欣賞，他便放下戒心，坦言自己要去精神科覆診，緊接着不到一周，便收到公司的「大信封」，以不滿意其工作表現而要求他離職。他並指，「僱主不會直接用精神病做理由，以免觸犯《殘疾歧視條例》。」

王先生表示即使成功隱瞞身份，每份工都「做唔長」，原因是每每入職一到兩年，工作量便會自然變多，承受不了壓力又不能和上司溝通，只得辭職。從1987年至今，他已經換了十多份工作，頻繁辭職、搵工再辭職，「三十多年只得十五年做到嘢。」

王先生同相關團體一起宣讀了爭取增設「精神科夜診」立場書，並且吹泡泡以示意「打破歧視」。（袁澍攝）

促政府重開「精神科夜診」服務

政府曾在2001年在油麻地設立「精神科夜診」服務，但在2006年告終。多年來，包括康和互助社聯會在內的諸多團體，亦不斷促請政府早日重設相關服務。王先生則表示，對於精神病康復者來說，「精神科夜診」服務令他們不用請假覆診，可以保護到病人隱私，也令該群體免遭歧視，希望政府早日重設服務。