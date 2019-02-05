【豬年2019】淘寶賣聲稱長不大「迷你豬」　漁護署：最重可達1噸

豬年到！內地淘寶網上再度出現一隻隻標榜可愛、長不大的「迷你豬」，向網民投以熱切期待的目光。不過，漁護署指出，沒有豬隻在健康狀況良好的情況下長不大，最大更可重1,000公斤（即1噸），比藏獒還要大。 漁護署提醒，本港家居環境絕不適合飼養寵物豬，而本港持牌動物售賣商均禁止售賣豬隻，呼籲市民勿一時貪圖可愛就從不合法渠道購買寵物豬。

有商人於內地淘寶網站出售豬仔，聲稱是寵物迷你豬，不會長大。（淘寶網截圖）

台灣藝人「小豬」羅志祥亦曾經飼養一隻只有3公斤的「迷你豬」，但最後卻「中伏」，「迷你豬」變成超過100公斤的「大肥豬」。亦有港人收養了一隻3斤的「迷你豬」，最後養大至200斤。

《香港01》記者發現內地淘寶網上有出售「迷你豬」，圖片可見，豬隻體型細小，十分可愛。每隻「迷你豬」售價由30元至數百元不等。當中，不少商戶聲稱「迷你豬」長不大，而且性情比小狗溫馴，且不易生病。

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新買家：豬仔學習上廁所 中伏買家：和野豬一樣亂叫

淘寶上有不少「買家」留言，貼出豬仔相片，有主人為牠們悉心打扮，猶如當作貓狗。大部分留言屬正評，如「八戒很活潑可愛」、「豬豬收到好幾天了，特意養了幾天才來評價，特別可愛，很乖哦，目前正在學習上廁所」、「很可愛，昨天相處了一天，今天都要我抱着睡覺啦，慢慢適應了應該就好了」；部分留言特別讚許客服有耐性，耐心解釋。

負評相對較少，但也有出現，如有聲稱中伏的買家留言勸其他人勿買，「千萬別買，好評是刷的，假的！收到沒幾天就死了」、「建議別買，沒耐心的，到了和野豬一樣亂叫，和抖音（影片）完全倆樣，畢竟豬沒狗懂人性，太可怕了，氣的我半天」。

曾然宙呼籲市民不要購買寵物豬。（羅國輝攝） 獸醫：無正常豬仔會長不大 漁護署獸醫師（動物衛生）曾然宙指出，一隻成年「迷你豬」一般體重都超過250磅，一隻正常豬隻若健康成長，不會長不大，體重甚至逾1,000公斤，即一噸，體型比藏獒還要大。 曾然宙又指，若沒適當的訓練，寵物豬會破壞家居，而香港訓練豬隻專家不多。此外，若從不合法的渠道購買寵物豬沒有保障，會帶來病原傳播的風險，小豬亦容易生病、夭折；加上香港欠缺對寵物豬有經驗或診療設施的獸醫服務，絕不鼓勵市民購買寵物豬，以免最終要遺棄。

一隻小小的寵物豬，三年後變成大肥豬。（漁護署提供）

事實上，要在香港養豬，並不容易。本港目前有80個豬場，所有豬場都需領有由漁護署簽發的飼養禽畜牌照，並須符合有關公眾衞生、動物健康等要求，以及遵守環保署關於《廢物處置條例》，以及相關規例對處理禽畜廢物的規定及其他政府部門的相關法規。現時，本港所有持牌動物售賣商均禁止售賣豬隻。