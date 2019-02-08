郵輪環球學習　基層青年訪南非悟平等重要　立志當人權律師幫難民

「以前覺得自己睇嘢夠闊，但原來世界太多嘢，係自己唔知同唔理解。」21歲浸大四年級學生倫偉霖剛於上月底返港，完成107天海上學府旅程。在過往3個半月的日子，他與400名來自各國的學生在郵輪上課，環遊11個國家13個城市，換來不一樣的學習經歷。 出身基層的他，原立志畢業後從事教育及社福界，但親身到訪南非博物館、當地前總統曼德拉被囚禁的監獄後，南非種族不平等的歷史令他至今難以釋懷，立志畢業後再進修，成為一名人權律師，幫助權益被忽視的本地難民：「世界上有太多唔公平唔公義嘅事，我希望在能力範圍，可以做返啲嘢。」

倫偉霖經歷完107日的環遊旅程後，深受南非民運歷史啟發，立志將來當一名人權律師，協助弱勢社群。（胡家欣攝）

郵輪學府修四學科 遊歷11國13個城市

21歲浸大工商管理學院主修經濟學的倫偉霖去年獲「董浩雲獎學金」資助兩萬美元（約港幣15.6萬元）學費，參與海上學府2018年秋季旅程，更成獎學金唯一的本港得主。

然而，獲得獎學金後，倫偉霖亦要準備一定的生活費，才可令旅程成行；幸好，他取得大學資助、政府貸款及靠自己積蓄，以籌組生活費7至8萬港元成行。航程去年九月在德國漢堡出發，途經西班牙、加納、南非、緬甸、越南等，最後以美國聖地牙哥作結，全程107天，並於每個地方停留約五至六天。

在郵輪學府上，倫偉霖修讀四個學科，包括全球研究、中美關係、建築歷史及海洋學，每日會上兩個學科，而其餘時間就會經常閱讀。他笑言，由於船上網絡供應一般，並僅有四部電腦供應，故可專心看書，「兩至三個月就睇咗十幾本書。」

在加納偏遠鄉鎮，照相機是陌生的奢侈品，孩子們都興奮地體驗拍照樂趣。（受訪者提供）

難忘南非種族不公歷史 「人性可以好可惡」

每到一個航點國家，就能親身體驗在船上所學到的當地歷史與文化知識。倫偉霖最難忘的是南非開普敦旅程，他到過當地博物館，了解黑人民權運動歷史，認識種隔離政策之不公，「想像唔到出世三年前，如果我返去南非，同船上白人講嘢，隨時都會被人拉，因為我唔係白人。」

在南非期間，他又參觀過曾囚禁「聖雄」甘地及前南非總統曼德拉的監獄，囚犯待遇會因膚色，而有不同，「白人可以有肉食，黑人食條臭魚，係臭到你肚餓都唔想食。」

另外，他又在非洲加納一個偏遠農村，協助興建學校時，認識一位土生土長的加納男孩Fred。他表示，這位農村出身的男孩，原獲父母賣地籌錢上大學，再獲獎學金赴英美進修，畢業後返加納引入Uber，並在公司擔任高層位置。高身厚職的他，三個月後卻決定辭工，只因心繫農村教育，更決定用「成副身家」在家鄉建私校，改善當地教育。他對Fred的行動深受感動：「從來未見過一個心好大嘅人，犧牲自己，成就他人。」

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在南非開普敦除了欣賞美麗的風景，更認識了南非過去幾段黑暗的歷史，對歷史人性有更深刻的反思。（受訪者提供）

立志當人權律師 幫助被忽視的難民權益

感受過「拮到入心入肉」的南非歷史，結識到心胸廣闊之人，倫偉霖坦言旅程令他人生觀有所改變。出身基層及單親家庭的他，坦言人生視野更加寬闊，「以前覺得自己睇嘢夠闊，但原來世界太多嘢自己唔知同唔理解。」

他表示，原構思明年畢業後從事教育及社福界，但現時計劃在政治科學和法律方面繼續進修，立志要成為一位人權律師，協助酷刑申請及保障本地難民權益等。「世界上有太多唔公平唔公義嘅事，我希望在能力範圍，可以做返啲嘢。」