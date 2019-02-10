強積金有24.5萬個資料不全帳戶　涉款逾4.4億　有人持戶不取供款

積金局主席黃友嘉今（10日）撰寫網誌，他指全港約有七成為勞動人口，當中有逾60萬名從事建造及飲食行業的僱員參加了「行業計劃」，大部分為臨時僱員。由於這類僱員流動性較高，沒有僱主或人力資源部門的支援，須自行管理自己的強積金戶口。 根據積金局數字，去年底共有245,000個資料不全的帳戶，涉及逾4.4億元，他重申，強積金計劃已覆蓋全職、兼職、臨時僱員及自僱人士，又呼籲僱主在為臨時僱員供款之餘，亦要向受託人提供僱員的資料。

根據積金局數字，去年底合共有245,000個資料不全的帳戶，涉及超過4.4億元。（資料圖片）

逾60萬名從事建造及飲食行業的僱員參加「行業計劃」

強制性公積金計劃管理局主席黃友嘉今（10日）以「強積金保障，覆蓋不同工種打工仔」為題撰寫網誌。他指，農曆新年是不少行業聘請散工的傳統黃金檔期，即使散工可能只受僱幾天，甚至數小時，但同受到強積金制度的保障。現時全港約有七成為勞動人口，而強積金計劃覆蓋全職、兼職、臨時僱員及自僱人士。

截至今年12月，強積金制度下有逾260萬名僱員，大部分有固定僱主，參與集成信託計劃，另有逾60萬名從事建造及飲食行業的僱員參加「行業計劃」，當中大部分是臨時僱員，須自行管理自己的強積金戶口。該等行業的工友大多按日發薪，並以現金出糧。強積金制度實施初期，積金局不時收到有散工投訴僱主逃避供款，甚至未有為其登記參加強積金計劃。

強積金有24.5萬個資料不全帳戶 涉款逾4.4億

他續說，有部分臨時僱員的僱主只為其作出強積金供款，惟沒向受託人提供僱員完整資料，令他們帳戶未能正式完成登記手續，成為資料不全的帳戶。根據積金局數字，去年底合共有245,000個資料不全的帳戶，涉及超過4.4億元。有部份工友可能不知道自己持有相關帳戶，以及不取回帳戶內的強積金，使供款或無限期地留在帳戶內。

黃呼籲從事建造和飲食業的工友參加「行業計劃」，盡早開「散工卡」，即使經常轉工，但新僱主只要在同一個行業計劃註冊，就不需要重新開帳戶，工友只須向新僱主出示相應的「散工卡」或戶口號碼，僱主就可以將強積金存入其帳戶。