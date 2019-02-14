【情人節】逾三百對新人今拉埋天窗　麥玲玲：盲年結婚絕對唔洗驚

根據入境處提供的數字顯示，有343對新人遞交擬結婚通知書，打算於今日情人節正日拉埋天窗，較去年同日多出七成，可見雖然今個豬年全年沒有立春屬「盲年」，今個月又是農曆「正月」，傳統上有人認為不宜嫁娶，但不少新一代卻未必隨俗。 堪輿學家麥玲玲表示，現代人結婚揀日子主要「夾男女雙方時辰，或家人傳統」，較少傳統顧忌，而且從輿學角度，今年犯太歲的人士，若身邊已有穩定愛侶，更可以結婚作「沖喜」之用。

今個豬年全年未有立春，傳統上認為未有迎接春天，對傳統以務農為主的中國社會上認為是收成不好，影響收入。（資料圖片）

現代本港情侶較少對「盲年」結婚有所避忌，今年就有343對新人遞交擬結婚通知書，打算於今個情人節（2月14日）拉埋天窗，較去年同日的197對新人為多，而去年全年一共有49697對新人結為夫婦。

麥玲玲：現代社會少以耕作為生 較少講究農曆禁忌

不少愛侶選擇情人節結婚，望能有個更加難忘的溫馨婚禮。但由於今個豬年全年未有立春，傳統上認為未有迎接春天，對傳統以務農為主的中國社會上認為是收成不好，影響收入，又有指當年嫁娶將來難有小朋友，而稱為「寡婦年」，又稱「盲年」，不宜嫁娶。而傳統上，亦會盡量避開在正月、農曆七月等結婚。

但堪輿學家麥玲玲表示，現代商業社會較少人以耕作為生，多年經驗上未見因此對雙方有所影響，現代人較少講究：「有啲屋企又會睇係咪正月，清明、重陽時節、農曆7月鬼節、農曆6月做半月新娘，又會夾家中長者有無相沖，而大部份會夾返男女雙方時辰八字，人人不同，主要睇屋企人意見。」

但她提到，絕大部份對民間傳統有顧忌的新人，不會選擇不宜之日結婚，不同人都這些傳統有不同理解，而堪輿學上亦未有化解或統一計算最佳方法，她認為若選擇於盲年結婚也不大影響：「絕對唔洗驚！」

麥玲玲又說，踏入豬年，屬豬、虎、猴及蛇的人士犯太歲，傳統上認為當年會有較大變動，若有穩定情侶，今年選擇「拉埋天窗」可作應驗轉變，「沖喜」更為好事。

堪輿學家麥玲玲表示，現代商業社會較少人以耕作為生，多年經驗上未見因此對雙方有所影響。（資料圖片）

婚嫁是香港人人生中的一筆重大開支，對於婚嫁市道，專門舉辦婚宴的「會所一號」，其發言人表示，今日旗下場地全日共10多場宴會舉行，而針對傳統婚嫁淡季，公司自推出了「敢愛無懼」婚宴低至5折的優惠後，吸引了一班精打細算新人於淡季舉行婚宴，因此，預計今年訂單跟去年相若。