【情人節．政策分析】香港生育率奇低　政府應推動「生仔救港」？

情人節又到，有另一半的如何過節、單身一族如何「避閃光彈」，從來是永恆的話題。但相對單純的男歡女愛，有一個更深層次的問題一直是社會關注點，甚至會驚動政界和官方層面，就是生育率偏低。因為生育雖是個夫妻間的選擇，但一個社會整體生育率偏低，可能牽扯到人口下降、經濟萎縮等問題，甚至引發政治矛盾。 其實除香港之外，環顧全球先進國家和地區，都會面對生育率偏低的問題，部分政府會主動用政策介入，鼓勵生育。在本港，由於生育率一直低下，政界亦有聲音要求政府介入支持生育。而生仔問題更牽動中港矛盾，部分本土主義者更會恐懼過多的新移民會衝擊本地文化，主張「生仔救港」云云。 不過鼓勵生育政策的成效一直都是疑問，例如補貼生育的成本並不低，而即使政府有能力承擔，外國經驗亦告訴大家，政府政策介入後成效都非常有限。所以政府固然有需要檢視生育率是否過低，但社會難以對政策介入存有太大期望。

為鼓勵生育、增加國家人口，匈牙利總理歐爾班（Viktor Orbán）2月10日宣布，育有4名或以上子女的婦女可終身豁免繳交入息稅。（路透社）

匈牙利極右總理：我們要的是匈牙利孩子！

匈牙利政府周日（2月10日）公布一系列鼓勵生育政策。按照總理歐爾班（Viktor Orbán）的計劃，主要的措施包括向生育家庭提供免息貸款，生第二胎後可豁免部分貸款額，生第四胎可終身免交個人所得稅；3孩以上家庭可獲資助購買七人車；承諾3年內增設2.1萬所公立托兒所；向照顧孫兒的老人提供津貼等。據匈牙利國營通訊社報道，預料該計劃在2020年，會耗資1,500億福林（約42.1億港元），但當地有輿論質疑成本過高。

其實這是匈牙利政府的「救亡」政策，因為匈牙利生育率偏低，女性一生平均生育1.45名孩子（下稱生育率），在美國中情局《2018年世界概況》的224個國家和地區之中排行204，亦低於2.1的人口更替水平。而且東歐國家加入歐盟後，大量青壯年人口被吸引到西歐國家發展，匈牙利也不例外。上述現象導致匈牙利人口老化及減少，勞動力不足，經濟萎縮。據外媒統計，該國每年人口減少3.2萬人。

更為核心的問題，是由於近年穆斯林國家難民湧入，匈牙利現任右翼政府極力反對，認為這會「溝淡」當地人，甚至曾因為排斥難民被歐盟罰款。歐爾班在演辭之中，甚至表明「我們要的不是數字，我們要匈牙利孩子！繼續接收移民即是投降！」

如何鼓勵人民生育，是不少現代化國家和地區，都相當頭痛的問題。（資料圖片）

香港人口增長靠內地新移民 燒至中港政治矛盾

在香港，生育率偏低的情況更加嚴峻。在上文提及的《世界概況》，香港生育率在224個國家和地區之中排行尾四，只有1.20，只高於台灣、澳門和新加坡。

根據政府在2015年發表的人口政策督導委員會報告，推算到2041年，本地自然人口（出生減死亡）會出現負增長，減少30,200人，但持單程證來港人士將會多達54,800人。報告明言單程證新移民是香港人口增長主要來源。

令問題進一步加劇的是，由於近年出現中港矛盾，有部分政治勢力尤其本土派，對於內地新移民抱有戒心，指控他們「溝淡」港人、邊緣化廣東話，成為近幾年本港政治衝突的觸發點之一。甚至有部分「陰謀論」指出，香港政府是刻意製造不利本地人生育的環境，製造出住屋短缺、學位不足、醫院逼爆等問題，再大量輸入內地新移民，加快「溝淡」港人。

單程證新移民是香港現時及未來的人口增長主要來源，部分政治團體質疑這是「溝淡」港人。（資料圖片）

港府研究人口政策 不主張積極介入生育

撇開上述陰謀論，相比不少外地政府積極鼓勵生育，香港政府則顯得不太熱衷。港府在人口政策督導委員會報告中，也提及過鼓勵生育政策，但政府表示，無意干預個別家庭生兒育女的決定，認為推動家庭友善僱傭措施等以營造有利生育的大環境，更符合香港的整體需要。當局不主張大力介入，或是直接現金資助鼓勵市民生育。

針對這個問題，近年政界不分黨派，都建議過政府以更積極政策鼓勵生育。在2015年12月的立法會內務委員會特別會議，多名議員向人口政策督導委員會主席、時任政務司司長林鄭月娥問及鼓勵生育政策。劉慧卿要求政府改善青年人的發展難題；葛珮帆要求政府增加輔助生育及課餘託管服務；陳恒鑌則關注房屋問題，要求政府再進行更全面的研究，找出鼓勵生育的方法。

當時林鄭月娥的總體回應，是政府願意做一些細節上的調整，例如提高子女免稅額、增強支援家長，以改善育兒條件。不過她亦「潑冷水」，多次強調生兒育女是個人決定，要考慮很多不同因素，即使政府做齊這些政策改善育兒條件，也不代表有成效。

現任特首林鄭月娥曾主理人口政策督導委員會，但她對於政府介入鼓勵生育有一定保留。（資料圖片）

新加坡經驗：政策促進生育 住屋條件佳 生育率一樣排榜尾

港府對鼓勵生育態度冷淡，也並非毫無道理。因為參考其他先進國家和地區的例子，即使政府啟動政策鼓勵人民生育，並改善生活環境，實際效果亦未必有保證，最明顯的例子就是新加坡。

星洲政府生育相關政策其實頗為進取，例如政府有設立組織專門服務單身群體，和交友平台合作舉行各式各樣的相親活動，更補貼單身男女的約會開支；至於香港不少人歸咎家庭不願生育是因為居住環境擠迫，但新加坡房屋政策完善，逾八成人居於組屋，人均居住面積達323平方呎，比香港的161平方呎大整整一倍。不過新加坡生育率長期處於全球最低，2018年只得0.84。

新加坡政府為撮合單身男女，「主動出擊」辦活動並資助他們約會，但整體對生育幫助有限。（資料圖片）

政策未必能直接鼓勵生育 但「撮合」可成第一步

所以，當社會討論「鼓勵生育」時，首先需要思考一個問題：這是否政策層面可以處理得到。生育意願涉及社會文化、生活模式改變、家庭關係等等，這未必是一個政府能力所及可以處理。政府可以在若干細節作出修補，例如提供財政誘因、改善育兒環境，但最多只能作為輔助。所以要說政府未有積極鼓勵生育，是刻意不鼓勵本地人生育，目的是要引入移民「溝淡」香港人，這指控其實欠缺基礎。

當然，這並不代表政府應對於鼓勵生育「放軟手腳」，尤其現代社會生活節奏急促，市民沒有足夠時間結識另一半，大可考慮新加坡的形式，由政府牽頭出資撮合單身男女，縱使不一定「包生仔」，起碼也是個好開始。