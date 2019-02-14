【消委會】走甜就無糖？　5款「不加糖」樣本糖分高過原味

消費者委員會在今日（14日）出版的《選擇》月刊刊登台式飲品糖分檢測報告，有五款飲品的「原味」樣本，成人飲一杯即超出世衞建議的每日糖分攝取量。 那麼要求不加糖，不是就可以大飲特飲？然而，是次也有近40款聲稱「不加糖」樣本的檢測結果，當中竟發現，有五款要求「不加糖」的飲品，竟比「原味」的糖含量為高。其中仙跡岩聲稱「不加糖」的大凍百香果紅茶，檢測後發現每杯較「原味」多出4克糖；「茶點」的芒果綠茶，走甜亦比原味多糖，整杯計算，其糖含量亦相差3克。 部分商舖回覆消委會解釋，飲料中的配料如珍珠有糖；亦有商家強調其飲品無添加，絕不含糖分，質疑結果準確性。

仙跡岩的不加糖「大凍百香果紅茶」（中），每杯的含糖量竟比「原味」多出4克糖。（仙跡岩網頁圖片）

消委會與食物安全中心合作，測試坊間8種、合共127款樣本的調製茶類飲品，除了發現當中有5款樣本的糖含量「爆錶」外，另亦有抽驗「不加糖」樣本。前者採用店舖預製的調製配方，設既定甜度；後者則要求店方走甜。

仙跡岩「大凍百香果紅茶」不加糖 每杯竟較原味多4克糖

化驗結果有驚人發現，部分「不加糖」的手沖飲品，其糖分含量竟比「原味」為高。其中以仙跡岩的「大凍百香果紅茶」最為顯著，原味每100克含糖量為8.6克，但不加糖樣本卻每100克含有8.9克糖，高出3.5%。以全杯計，原味每杯460克總含糖39克，比每杯480克的不加糖樣本，反而少4克糖（不加糖樣本總糖分43克）；即使將原味按比例加至480克一杯，糖分含量仍比走甜少1.5克。

「茶點」走甜芒果綠茶 比原味樣本多糖

「茶點」的芒果綠茶亦不遑多讓，「不加糖」樣本每100克的糖含量，仍比「原味」多0.6克，達到6.7克糖。在測試中的樣本，原味平均重490克，全杯糖含量為30克；而不加糖的樣本平均重500克，糖含量則達33克，比原味反多3克。將兩款樣本降至490克計算，每杯走甜仍比原味多2.3克糖。

有出售台式飲品的「茶點」，其芒果綠茶「走甜」後亦比「原味」多糖。(網上圖片)

有產品「走甜」後糖分與原味一樣

「茶湯會」的珍珠奶茶、「Flamingo Bloom」的芝士奶蓋綠茶、以及「風尚台灣小吃」的芋香奶茶，亦有同樣情況，整杯糖含量分別比原味多出2.2克、2克及2克。



至於「鐵牛台灣牛肉麵」的凍蜂蜜綠茶，「走甜」及「原味」的糖含量並無分別，既無增加，亦無減少。

茶湯會的珍珠奶茶，走甜樣本的糖分，竟比原味還要高。（資料圖片）

全部珍珠均含糖 最高一杯含11克糖

另外，這次測試中亦特別檢測十款珍珠奶茶的珍珠是否都有糖分，以了解顧客要求走糖後，是否真的可無糖。測試人員購買不加糖樣本，結果顯示，十款樣本的珍珠均含糖，每100克珍珠的糖含量平均為3.8克，每份珍珠平均有6克糖；最少含0.66克，最高達到6.8克，相差10倍。

當中最低為仙跡岩，每杯含160克珍珠，即一杯的珍珠含有的糖分僅有1.1克，相比原味每杯有26克糖，珍珠的糖分只佔4%。而Comebuy也是每杯含160克珍珠，由於每100克含有6.8克糖，每杯來自珍珠的糖分便達11克，以原味每杯含44克糖計算，即珍珠的糖分佔全杯四分之一。

檢測結果顯示，珍珠奶茶的珍珠含有糖分，要求去糖仍會帶甜。（資料圖片）

茶湯會：去糖只是不再加蔗糖 珍珠仍含糖

「走甜」竟比「原味」多糖，部分涉事商舖有作解釋。其中茶湯會代理商表示，其「珍珠奶茶去糖」樣本中，「去糖」意思是指不再添加蔗糖，但並非指珍珠無糖， 由於飲品內的珍珠有糖，所以該樣本中可檢出糖。

而就另一「珍珠奶茶去糖」樣本的糖含量，高於其原味珍珠奶茶，茶湯會認為結果不正確。不過消委會反駁，測試的結果反映所採集樣本的情況， 並根據店舖標籤在樣本上的飲品名稱和 「去糖」的標示來確認飲品的類別。

Flamingo Bloom則質疑測試的準確性，強調其茶底是每天新鮮沖泡，並沒有添加糖，亦不使用茶粉或預製茶底，由於奶蓋含糖，在奶蓋沉澱及與茶攪拌後，飲品便會有甜味。該公司續指，測試結果顯示其「走甜」樣本竟比「原味」多糖，沒可能發生，亦感困惑，認為是次測試無作用，亦不公平。