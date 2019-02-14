【消委會】上門護理服務中介各不同　每小時收費相差可達$2000

不少長者及病人在病後康復都仍需要特別照顧，也可能因而考慮使用上門護理服務。然而坊間提供服務機構眾多，部分服務的每小時的收費相差可高至四倍！ 消委會去年12月查詢了12間上門護理服務中介公司，了解他們相關服務的收費及服務資料；發現不同中介提供的上門護理服務、服務時間、收費各有不同，當中有中介提供的物理治療師服務，每小時服務收費達2500元，較最便宜的貴2000元，相差達4倍。

消委會發現，隨中介提供的服務不同，當中收費亦大有差異。（資料圖片/李澤彤攝）

消委會發現，能提供藥物注射等專業服務的註冊護士，在私營公司每小時收費由200元至500元不等，而在自負盈虧的社企及慈善機構，收費卻可達520元至1000元。而可提供傷口護理、處理尿袋、便袋或喉管餵食等服務的保建員，在私營公司每小時收費則由100元至320元不等，在社企及慈善機構收費相若，約為100元至218元。

然而能夠提供病後復康的物理治療師，收費差異就相當大；在私營機構中，「盈科醫護集團有限公司」的物理治療師服務，每小時服務收費最高，達2500元。相比同樣是私營公司的「悉護專業護理服務有限公司」，物理治療師服務每小時收費僅500元，兩者相差達4倍。而在社企及慈善機構方面，收費範圍就在625元至1800元之間。

五間提供24小時服務

不少人或會因為有即時需要而使用上門護理服務，消委會指在是次調查只有五間機構提供24小時服務，當中四間是私營機構；其餘提供上門服務的機構，服時間一般在早上7時至晚上7時。

有機構服務輪候時間長達兩周

消費者申請有關服務，固然希望可以盡快獲得安排受到適當的照顧。消委會同時發現，由預約到提供服務，最快是「環宇護理」，只需要2小時，但最慢的「仁濟樂在家」，輪候時間卻可長達2星期。