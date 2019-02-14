【消委會】高球保險限制多　一桿入洞部分最多畀3000元慶祝費

不少市民都對高爾夫球感興趣，但若撃球時遇意外，又或「幸運地」一桿將球推進球洞，隨時會帶來意外的花費。消委會最新一期《選擇》月刊公布，有保險公司提供的高爾夫球保險，雖然為每次一桿入洞而產生的祝捷費設上限（3,000元），惟只限當日、在認可高爾夫會內的消費。 至於提供家庭計劃的保險公司，亦可能就家庭成員年齡設上限或下限，賠償金額亦有機會較低，甚至沒有賠償。

不少市民都對高爾夫球感興趣。（資料圖片／羅君豪攝）

消委會上月（1月）向13間保險公司查詢有關高爾夫球保險資料，獲9間回覆，涉及12個保險計劃。高爾夫球保險提供的保障項目大致分為第三者責任保障、個人財物保障、個人意外及醫療保障，以及「一桿入洞」保障。

蘇黎世及友邦香港「一桿入洞」賠償額只3000元

是次回覆的計劃均包括了「一桿入洞」的保障，若球手一桿將球推進球洞，保險公司將為球手「埋單」，請所有在場人士喝酒。但若仔細留意細則，賠償額實際僅有3,000至10,000元。其中「蘇黎世保險」的錦標高爾夫球保險計劃的銀裝計劃，以及「友邦香港」的至尊高爾夫球計劃，每次一桿入洞的賠償額最少，均為3,000元。友邦香港的銀裝計劃中，受保人及其子女分別有15,000元的最高賠償額；而蘇黎世保險的計劃雖未有設定賠償上限，卻標明祝捷賠償限期當日、於高爾夫球會內的消費。

中銀保險第三者責任不適用受保人子女

對於會帶同年幼子女接觸及學習高爾夫球的家長而言，更須小心留意保險條款及細則，因學習掌握揮杆並非易事，若意外將球撃中他人或他人財物，隨時面臨對方索償。消委會提醒，是次回覆的公司中，共7個計劃來自友邦香港、中銀集團保險、藍十字保險、保誠財險及蘇黎世保險的計劃，提供家庭保障，即受保人之配偶及子女發生意外均可與受保人同樣獲保障。然而，不同計劃對家庭成員的受保年齡及賠償事項有不同限制。

以「中銀集團保險」為例，計劃中的第三者責任及一般個人財物保障不適用於子女，其餘保障項目的最高賠償額亦會減半，若受保子女於高爾夫球場打球時意外導致他人受傷，或損毀他人財物或子女自身的個人財物都不屬保障範圍。

消委會建議市民在投保前比較不同計劃的保障項目、賠償額及不保事項等；由於部分公司為索償期設限，消委會建議市民打高爾夫球時，最好帶備保險公司查詢電話，以備有需要時盡快查詢程序及所需文件。而購買家庭計劃者，應考慮計劃內對子女的保障項目及賠償額是否足夠。