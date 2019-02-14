【情人節】內地情侶大會堂結婚　來港升學墮愛河：兩人一起就係家

今日﹙2月14日﹚是情人節，全港有逾300對新人結婚，較去年情人節多7成。在中環大會堂外，一對對的新人毋懼「盲年」不利婚嫁的傳統風俗，讓愛意洋溢大會堂，牽著生命中的另一半，揭開人生新一頁。 在眾多新人之中，其中一對來自內地，二人起初為大學師兄妹，經過8年愛情長跑，如今結為夫婦。他們甜蜜地憶述，怕醜的學長，如何「被逼」早已芳心暗許的師妹表白。另一對香港情侶，在友人介紹下邂逅，拍拖兩年後結為夫婦，「暖男」丈夫承諾繼續疼愛妻子「之後都會照顧得你好好，放心交畀我。」

今日﹙14日﹚是情人節，全港有逾300對新人結婚。(張浩維攝)

343對新人遞交擬結婚通知書 情人節正日拉埋天窗

根據傳統，今個豬年沒有立春，亦即俗稱的「盲年」，有人認為不宜嫁娶，但不少新一代卻未必隨俗。根據入境處提供的數字，今日有343對新人遞交擬結婚通知書，於情人節正日拉埋天窗，較去年同日多出七成。

來自福建的周生，以及從河北到港的周太，8年前在珠海學院邂逅，二人當時為建築系的師兄妹。周太憶述，當年就讀一年級，初入學時一竅不通，而周生則是一名成績優異、就讀四年級的學長：｢覺得他很厲害，取得聯絡方法後，就開始問他問題。｣至於周生則靦腆道：｢我係一見鍾情啊。｣

周生周太於8年前在珠海學院邂逅，二人當時為建築系的師兄妹。(張浩維攝) 呆望天際30秒 男友怕「食檸檬」不敢表白 結識了8年，但2人正式拍拖只有3個月，之後就「閃婚」。周太解釋，周生畢業後，就到北京讀書，二人相隔異地，覺得難以發展。不過愛神未就此遠去，二人去年在深圳重逢，令愛火重燃。 周太憶述，某一天二人在散步，感到周生即將表白，但遲遲未開口「一齊看天看了30秒」。不過周生都仍未開口，二人再繼續散步，期間周生指天上有飛機經過，二人再一齊望天，周生鼓起勇氣，牽起周太的手。周太笑言，當時對方仍未表白，便追問：「為什麼牽我的手？」不過，擔心「食檸檬」的周生，仍未回應，在周太再三追問下，終於表達愛意，周生笑言：「個陣時我唔敢表白，驚佢拒絕我，但佢問多我幾次後，就被逼表白」。 對於追求愛情的秘訣，周生認為並不需要追求：「愛情唔係追求，兩個人互相鍾意就會一齊」；他又直言：「唔知點解咁好彩揾到佢，要好好珍惜。」談到將來，周生指二人會於深圳定居，但無輪於何處，「兩個人一齊就係個家」。

鄧生鄧太拍拖一年多便「拉埋天窗｣。(張浩維攝) 屯門與筲箕灣的「Long D」 暖男通過考驗 另一對今日結婚的新人，則是港人鄧生、鄧太，他們與周氏夫婦不同，相識了兩年多，拍拖了一年多就「拉埋天窗」。鄧生憶述，兩人經朋友下介紹認識：「﹙鄧太﹚係我好朋友嘅女朋友個朋友」。他直言，全賴朋友，二人才相識，今日亦有不少朋友到場。 鄧生形容太太為人温柔，但又像「大細路」，感覺上需要照顧。鄧太則形容，丈夫為暖男，即使自己住屯門，丈夫住筲箕灣，但都願意接送；而且二人性格相似，「唔鍾意煩」，比較隨和，拍拖期間毋須太多磨合。生活上，二人笑言，共同興趣是睡覺，拍拖一般留在家中「睇戲、打機」，討厭外出「同人逼」。 二人拍拖前，曾與友一同到日本旅行，當時鄧生已愛上太太，但鄧太坦言，旅行前仍未愛上丈夫，直言：｢佢唔係我杯茶。｣不過旅行時，鄧生照顧周到，｢好take care我，最後一日佢走先，之後覺得，原來佢﹙鄧生﹚唔係度係差咁遠，要自己睇地圖。

對於訂在2月14日結婚，鄧生笑言，最初以為今天非常多人結婚，難以預約婚期，豈料竟然仍可預約，就決定今日結婚。(張浩維攝)

鄧生：以為2月14多人結婚 見有檔期即預約

被問及有何甜蜜回憶，鄧太表示，有次與友人到台灣旅遊，回港時鄧生表示會接機，豈料任職「空少」的鄧生，原來不是在香港等候，而是特意到她乘搭的航班上工作，她笑言：「嗰陣以為佢求婚。」

真正的求婚，發生於去年聖誕節，當時二人與朋友一齊交換禮物，但其實鄧生早有計劃，鄧太必然會抽到他準備的求婚戒指。鄧太笑言，當時頗感動，而且當天是二人的結識紀念日。

對於訂在2月14日結婚，鄧生笑言，最初以為今天非常多人結婚，難以預約婚期，豈料竟然仍可預約，就決定今日結婚。他又笑言，情人節結婚「可以慳返唔洗慶祝兩個節日」。二人結婚後，鄧太期望，「﹙鄧生﹚可以繼續對我咁好｣；鄧生則承諾：「之後都會照顧得你好好，放心交畀我。」