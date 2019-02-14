理大獲研資局批540萬元　研為每件食品加射頻標籤、保食品安全

食安問題備受關注，但難以單憑外貌識別食物的產地及儲存狀況，故偶有不法商人會在商品上貼有非真實產地的標籤，甚至出售儲存方式不當的食品。香港理工大學的研究團隊早前獲教資會轄下的研究資助局「研究影響基金」撥款超過540萬元，將與香港大學、香港中文大學及香港科技大學的專家，研究在每一件食品加上射頻標籤，並透過大數據監測食品儲存安全。

理大獲研資局批540萬元，研究在每一件食品加上射頻標籤，並透過大數據監測食品儲存安全。（鄧穎琳攝）

香港理工大學電子計算學系分佈式與移動計算講座教授曹建農認為，食安問題涉及生物風險、化學風險及造假問題，如有不法商人會將產品換上其他產地的標籤貼紙，偽裝成貴價產品出售。

理大團隊將與中大、港大及科大計劃在每一件食品加上射頻標籤，識別及追縱生產、加工及分銷階段情況；而存放食物的地方亦會安裝大量無線傳感器，以監測溫度和濕度，以監測食品狀況。

另外，研究團隊亦會整合不同食物安全數據，運用大數據找出食品風險源頭、預測食品未來的狀態等。

至於成本？曹建農指，研究主要集中在軟件研發方面，相信最終成本不貴，「如果是蕃茄，可以一箱貼一個（標籤），貴價藥物或紅酒則每瓶也貼」。他直言，現時有個別公司或機構在中藥等產品有進行類似做法，而團隊研究則包括整合不同食物安全數據，運用大數據找出食品風險源頭，預測食品未來的狀態等。