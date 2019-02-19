洪為民：大灣區綱要符合期望　以學術配合內地生產　推動創科發展

粵港澳大灣區規劃綱要於周一（18日）出爐，共有11個章節涵蓋創科、金融、旅遊、商貿等政策大方向。當中目標於2022年顯著增強粵港澳大灣區綜合實力，令粵港澳合作能夠更加深入廣泛。 港區人大代表、前海管理局香港事務首席聯絡官洪為民 今日（19日）出席港台節目時稱綱要符合期望，認為於創科發展上可多以本港的學術、研究配合內地生產。他稱香港一向的發展與內地息息相關，「國家改革開放前香港都未係國際金融中心。」 香港經貿商會會長李秀恒稱，雖然港府提供的資源不及內地，但認為本港與國際市場接軌仍有一定優勢。

粵港澳大灣區規劃綱要於周一（18日）推出。（資料圖片）

以香港的學、研配合內地生產技術

港區人大代表、前海管理局香港事務首席聯絡官洪為民於港台節目形容，周一公布的粵港澳大灣區規劃綱要為「意料之中、符合期望；」不過綱要內「只講what（甚麼），無講how（如何）」、「只有講支持做咩，無講點樣去做」。

綱要內提及加強各地區的產學研深度融合，他稱學、研為本港的強項，「大灣區內5間100大的學校都係來自香港，」惟「產」則為弱點。他認為日後應加強與內地與創科的合作，以香港的學、研配合內地生產技術，以加快發展。他又稱香港一向的發展與內地息息相關，「國家改革開放前香港都未係國際金融中心。」

洪為民形容報告為意料之中，但仍符合期望。（資料圖片／黃寶瑩攝）

香港經貿商會會長李秀恒則認為綱要「無大突破」，不過以往各地於不同範疇的發展，如航空發展上或有爭拗，「度度都起跑道，但天空得一個，」相信現時可有更好的協調及清晰的分工。

港府提供資源杯水車薪

至於綱要內提及發展創科，他稱部分技術，如5G發展達國家層面，難於本港進行研發，加上港府提供的資源仍不及內地，「雖然政府有不同基金，但相比內地仍然杯水車薪。」不過，始終香港與國際市場接軌，於部分範疇，如申請專利等有一定優勢，加上本港稅收便宜，並有良好的教育制度，相信可吸引各地人才到港。

於民生方面，李秀恒建議大灣區應加強融合兩地不同的生活習慣，「好多港人都話喺內地用唔到WhatsApp」，他又建議應免卻大灣區內的電話漫遊費。