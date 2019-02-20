UA院線第三季於尖沙咀K11 MUSEA開新戲院　座位數量料全港最多

娛藝（UA）院線今日（20日）宣佈，將於今年第三季在尖沙咀K11 MUSEA藝術館開設共有12間影廳及表演劇場的新戲院。UA方面指，面對土地問題，現今戲院的規模發展有限，座位數目愈來愈少，能夠開設多達12個影廳、共1,711個座位的戲院規模可謂絕無僅有，相信新戲院為本港提供最多影院及座位的戲院，影廳數量增多亦可以為電影製作提供更多放映機會。

娛藝(UA)院線今日（20日）宣佈，將於今年第三季在尖沙咀K11 MUSEA藝術館開設共有12間影廳及表演劇場的新戲院。（模擬圖片）

UA院線指，增加影廳有助推動戲院及電影業持續發展，而新戲院不但是一個看電影的地方，戲院亦會藉著電影衍生不同的文藝或表演活動，包括邀請不同電影大師舉行文化講座及工作坊等，致力擴闊觀眾視野，搭建出雙向的藝術文化交流平台。

現時，尖沙咀已有最少三所戲院，包括海運、iSQUARE、The One皆有戲院，惟有指各家戲院的定位不同，再有新戲院開業可為喜歡電影的觀眾增加選擇，實為好事。

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其實，尖沙咀地區的戲院今年初已有不少變動，The Grand Cinema上月在其官網貼出告示，指因租約期滿，將營業至本月28日，有戲院員工表示，公司口頭通知員工停業消息，公司將遣散現有員工，圓方業主港鐵表示，圓方與現有戲院營運商的合約即將屆滿，戲院原址將由百老匯院線承租，並會以旗下新品牌營運，意味尖沙咀區在可見將來會再有新戲院。