【政策分析】大灣區中港融合「做大個餅」　香港小市民有得分？

全國政協會議昨日（3月3日）揭幕，全國人大會議則在明天（3月5日）召開，今年的「兩會」，大灣區料成熱點議題。因為《粵港澳大灣區發展規劃綱要》上月出台，透過九個城市及兩個特區合作互補，推動國家經濟發展，實行「做大個餅」。不過觀乎大灣區由數年前開始醞釀，到現時的起動階段，給反應的都是政商界為主，在香港民間反應不算熱烈，有部分團體更抱持懷疑甚至抗拒態度。 在此，不能簡單化地怪責有人刻意抗拒中港融合，背後是一個相當現實的問題：參照過往經驗，許多涉及中港融合藍圖，雖然對整體經濟有利，但一般普羅大眾非但無法受惠，反而是受影響的一群，例如普羅大眾今日一想起自由行，只會聯想全港各區都被逼爆，民生大受影響。 而今次規劃綱要，對於如何「落地」令小市民都能有所得益，亦未有深入探討。如果不妥善處理此問題，粵港澳大灣區發展有機會「好事變壞事」，演變成另一波社會甚至中港政治矛盾的源頭。

CEPA自2003年簽訂至今，每年都簽署補充協議，但港人具體得到多少益處，一直都是疑問。（工業貿易處圖片）

沙士後經濟低迷 CEPA促進兩地經貿往來

中港融合的概念，由回歸初期討論珠三角合作時已經開始提及。到2003年沙士一役過後，香港經濟百廢待興，港府與中央簽訂《內地與港澳關於建立更緊密經貿關係的安排》（CEPA），鼓勵兩地資金、經貿、人民、專業人士往來互通，被視為近年中港融合的重要里程碑。

但一系列「惠港政策」有多少人能受惠，卻成為升斗小市民心中的一個疑問，甚至成為近年中港矛盾的爆發點。最明顯的例子，是在2003年開放的港澳個人遊（自由行），當時中央針對本港沙士過後持續不振的消費市道，透過放寬內地旅客來港刺激香港經濟。

↓規劃綱要懶人包 一文睇清關香港人事的民生政策↓

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兩地融合「做大個餅」 普羅大眾實質獲益成疑

從數字上看，自由行對本港整體經濟表現的幫助確實相當明顯，2002年訪港旅客共1,660萬人次，其中41.2%來自內地；到2018年，旅客達破紀錄的6,500萬人次，其中78.3%來自內地。在2003年，與入境旅遊相關的總消費僅約700億，但近幾年一直穩定維持約3,000億水平，與自由行旅客關係明顯。

不過這些經濟成果背後的代價，卻是市民的基本日常生活受到影響。例如大批水貨客湧至本港購買日用品，連嬰幼兒配方奶粉也一度被搶購一空，導致港府被迫實施「限奶令」；各區不少行人道擠滿旅客和水貨客，做遊客生意的藥房金舖滿街，平民化的食店、商店不敵被搶高的租金，接連倒閉，大大影響小市民生活。

尤有甚者，在2012年或之前，大批內地孕婦利用自由行政策漏洞，在臨分娩前來港衝急症室，希望子女出生後獲得香港身分證，以得到香港的福利，造成雙非（父母均非港人）問題。除每年誕下數以萬計雙非嬰兒，亦影響到本地孕婦使用醫療服務，而大批雙非兒童未來如何融入香港社會，成為香港的珍貴人力資源而非單純的福利負擔、政府至今仍未交出妥善答案。

水貨客問題到今日都未能解決，經常有團體發起遊行示威。（資料圖片）

商家賺大錢 小市民生活受衝擊

多年來，政府官員在立法會已被多次問及，如何平衡旅客帶來的經濟增長與對社區造成的影響，答案大多都是「政府明白市民的關注」、「會做好配套」之類，最經典的答案，莫過於在2014年時任商經局局長的蘇錦樑，當時他被問到對有自由行小童在旺角街頭便溺的事件，他指香港人應該「包容」，激起民間怒火。事至今日，對於如何紓解旅客激增對民生的影響，政府落實的具體措施不多。

同類問題，其實年復年地重演，再數近期一點，去年10月開通的港珠澳大橋，確實是國家級大工程、增強中港兩地的人員流通、便利內地旅客穿梭港澳兩地。但與此同時，大批內地旅客在周末經大橋直入東涌市區，對區內居民生活構成明顯影響，部分內地團未有安排本港「地接社」接待，但政府連這些內地團是否違法，答案也前後不一。旅客塞爆街道和商場、坐滿餐廳，當區居民連出門都難，引發團體上街抗議旅客過多。

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另一個顯著受到中港融合影響的，就是本港樓市。在CEPA簽訂後，香港和內地的人員、資金往來增加，漸多內地人投資香港樓市，初時確實有助香港樓市從谷底反彈，但情況後來漸趨失控。

2008年金融海嘯後，中央「放水」刺激經濟，其中一個影響，是導致大量北水流入香港樓市，投資需求激化供求矛盾，再加上歐美量化寬鬆印銀紙、超低息等環境，令香港樓價猛飆，脫離市民負擔能力。所以自該段時期開始，經常有大批內地人「一車又一車」湧港睇樓買樓，被指是本港樓價被扯高的一大主因，引發不少港人對內地人更加不滿。

最具「標誌性」的例子，莫如2010年底開售的大圍樓盤名城。當時發展商長實以其位置在「香港正中心」、如同「天安門」作招徠，吸引內地買家，更設「投資移民專櫃」接待內地客，令部分市民覺得本港的住宅物業，根本不是服務香港人。青年人安居無望，自然感到更加憤怒，甚至催生激進的主張。

香港樓價遠遠脫離市民負擔能力，內地熱錢流入被指是其中一大主因。（資料圖片）

只談「國家大政」顯離地 直接衝擊民生最現實

所以必須思考的問題是，中港融合或許從整體上有利本港經濟，但普羅大眾實際關注的是，從中港融合之中到底可得到什麼？

對於一般小市民來說，他們未必懂得什麼國家大政策，他們見到的，只是中港融合嚴重影響他們的生活。有內地旅客曾聲稱「要不是中央政府照顧你們，香港就完蛋了」。但對於普羅市民來說，其實他們的生活已幾乎「完蛋」了，被逼爆的街道、日益飆升的物價、無法負擔的樓價破壞了。中港融合帶來的利益，受惠的都是大業主、大財團，但負面民生影響往往要普羅百姓去承受。

其實大部分市民不要求大富大貴，只要求安居樂業，也樂意支持國家經濟發展。可是，近十多年的中港融合，香港確實出現了這麼一個「平行時空」：商界得益最多，市民大眾卻是受苦多於受惠。試問在這種情況下，小市民怎可能心甘情願支持進一步中港融合？

港珠澳大橋通車後，東涌成為另一個「淪陷」的社區。（資料圖片）

「二次分配」減緩民生影響 特區政府交白卷

基於以上背景，特區政府有個非常重要的角色，就是做好「二次分配」。因為經濟發展過程中，總有一些人早著先機，貧富有差距是一個常態，政府的責任正好是利用經濟增長帶來的更多稅收等資源，推行更多惠澤大眾的民生的措施，以及盡可能補償受影響人士。

例如當樓價脫離市民負擔能力，政府理應加快開拓土地，興建更多公營房屋，紓緩中低層市民蝸居之困；又例如，去年入境旅客人次再破紀錄，旅遊等相關行業顯著受惠，但政府又如何補償受影響最深的社區？

實行大灣區經濟合作，須先解決如何「分餅仔」的問題。（資料圖片）

無可否認，從宏觀層面來看，中港融合確為香港帶來好處，但從微觀層面，中港融合的民生代價，卻要普羅大眾分擔，也是事實。在這種現實環境下，部分市民難免會對中港融合產生反感，好事變壞事，發展到極端甚至會演化成政治矛盾，正如本土派以至獨派，正正是因中港矛盾愈趨尖銳，乘著反水貨等社會運動「起家」。

粵港澳大灣區九市二特區合作，若果成功必定對於國家的經濟發展有裨益，也有利香港經濟發展水平的提升，但顧及民生同樣重要。特首林鄭月娥說，香港在大灣區發展上是「蘇州過後無艇搭」，但過去的經驗卻告訴香港小市民，能夠搭船成功上岸的人只是少數，而他們的得益往往亦帶來小市民的痛楚。大灣區作為國家重點政策，中央如何在監督香港一起「做餅」的同時，也責成港府要懂得「分餅」，在經濟升級的同時，在諸如房屋、醫療、退休保障等惠及普羅大眾，著實不得不察。