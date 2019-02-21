【交通補貼】公務員新修訂申報表格　工會：計算複雜「易踩地雷」

政府公共交通費用補貼上周六起首度發放，不過就為公務員帶來複雜的報銷程序。公務員事務局回覆查詢指，已經修訂申領發還公務行程交通費的表格，以方便同事計算及提交申請。不過，香港公務員工會聯合會總幹事梁籌庭批評，表格修訂後，員工需要由以往實報實銷，改為再另行計算以扣取交通補貼。他坦言計算方法繁複，「好易踩地雷」。

政府公共交通費用補貼上周六起首度發放。（資料圖片）

公務員事務局回覆查詢表示，自今年1月起實施公共交通費用補貼計劃後，已透過所有部門秘書，提醒各局或部門，在申領發還公務行程交通費時，應扣減任何獲得的交通費折扣，確保同事在申領發還公務行程交通費時遵守規例及相關原則。另外，局方指，部門一貫可以因應實際運作需要，考慮購買八達通供同事作公務使用。

局方指，已經修訂公務員申領發還公務行程交通費的表格，以利便同事計算和提交申請，希望負責部門行政工作的同事更易於處理。局方表示，已透過提供常見問題和計算例子，詳細解釋相關原則。有關修訂亦可避免同事不在意地違反相關規定和原則。

香港公務員工會聯合會總幹事梁籌庭表示，一般由同事以私人八達通支付公務及私人交通費，待每月月底填寫申報表格「實報實銷」。不過，梁籌庭表示，新表格修訂後，同事需要另行計算扣取補貼。他形容，計算繁複，加重工作量，同事亦擔心會報錯數，「好易踩地雷。」他指，現時新表格尚未向所有公務員發放，已呼籲同事申領多一張八達通，以便計算公務交通開支。

有人力資源顧問早前接受《香港01》訪問時指出，重新計算僱員領取政府補貼的程序繁複，涉及較高行政費用，相信甚少公司向僱員發還車費前，先扣除僱員領取的政府交津。