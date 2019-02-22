1993年英皇道劫案　被告稱被捏陰囊招認　信回歸後司法公正決自首

北角英皇道1993年發生金行劫案，警員與匪徒駁火，1匪徒最終不治。一名涉嫌任中間人的的士司機在審訊期間潛逃，事隔近24年，去年自首但否認指控。案件今（22日）在高等法庭續審，被告出庭自辯。他稱因遭警員毆打並捏其陰囊，因難忍痛楚終「招認」。他深感當時本港司法制度不公遂潛逃。但香港現已回歸，認為現時司法制度較公平，才自首面對審訊。

被告葉榮發潛逃24年後回港自首，並就搶劫罪在高等法院面對審訊。（資料圖片）

被告稱先被警帶到郊野公園毆打

現年58歲的被告葉榮發，被控於1993年2月15日，在北角英皇道新都城大廈地下的英皇珠寶金行有限公司，連同他人搶劫謝嘉輝和何智聰，劫去一批價值逾125萬元的金飾。謝和何為涉金行的職員。

被告供稱，有多名警員於1993年7月到其住所，就是次劫案拘捕他。被告曾被警員帶到大帽山郊野公園，遭拳打胸和肚幾次。

被捏陰囊逾半小時

被告之後被押送到港島總區的辦公室，警員打被告的頭10多次，又揑其陰囊30至45分鐘。他形容：「果隻痛真係好難受。」他最終忍受不了，才作出招認。警員梁達華寫下口供後，讓被告簽名。被告指當時擔心被毆，才在口供紙上簽名。

被告庭上解釋，遭警員毆打還要被檢控，因此對本港的司法系統沒信心。他否認曾招認自己是劫案的中間人。

曾去信法庭稱覺司法制度不公

被告在1994年審訊中途潛逃，並去信當時的法庭稱：「本人覺得香港的司法制度是存有很大的問題和不公平......對法庭沒有信心。」被告在信中強調自己無辜，署名以受害人自稱。

相信回歸後司法制度公平

他在潛逃期間在橫台山工作，直至去年到警署自首。被問及為何潛逃20多年後才自首，他庭上稱：「因為回歸咗啦麻，而家司法制度公平。」惟控方質疑被告潛逃時間越長，其脫罪的機會越大，因控方再難以找到證人，被告不同意 。

被告又透露原本已婚，但潛逃期間離婚。他解釋，10年前和前妻到律師樓簽紙離婚。被告和前妻自此沒有來往，直至去年自首後，他透過他人取得前妻的電話號碼，才再次和她聯絡。

案件編號：HCCC395/1993、28/1994