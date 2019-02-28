1993年英皇道持槍劫案　深信回歸後司法更公平的被告　被裁定罪成

北角英皇道於1993年發生持械劫案，多名劫匪成功打劫金行後，與警員在街頭爆發槍戰，更掟出手榴彈。一名被指為中間人而涉案的男子，在案件於1994年審訊時潛逃，至去年才投案自首。他在庭上稱，因信回歸後的司法會更公平，故決定接受審訊。陪審團今(28日)在高等法院經約3小時退庭商議，以5比2大比數裁定被告罪成，案件押後至明天進行求情和判刑。

被告葉榮發潛逃24年後回港自首，並就搶劫罪在高等法院面對審訊。（資料圖片）

當年劫走125萬元金飾

現年58歲的被告葉榮發被控於1993年2月15日，在北角英皇道新都城大廈地下的英皇珠寶金行有限公司，連同他人搶劫金行的職員謝嘉輝和何智聰，劫去一批價值逾125萬元的金飾。

同黨持手槍手榴彈搶劫

控方案情指，以絲襪蒙頭的劫匪胡銀行和許波（許為花名），於案發日下午分別持手槍和手榴彈到涉案金行行劫，同黨李樹仁則持手槍和手榴彈在店外把風，三人均為內地人。此外，陳建文則把一輛失車泊在錦屏街等候，準備接載他們離開。

曾與警方駁火擲手榴彈

胡、許和李得手後逃走，但未能找能陳的車，卻遇上警察。他們先後登上兩車和挾劫司機，期間並投擲手榴彈，傷及5名警員和1名市民。而現場警員共開13槍，其中1槍擊斃許。三人最終棄械投降，陳亦在附近被捕。警方在現場檢取一枚未爆炸的手榴彈和兩枝手槍，兩支手槍內分別有6發和8發子彈。同時，警方亦起回大部份被劫的金飾，惟有7件金飾下落不明。

指「肥豬」及「大口仔」才是主腦

警方於同年7月拘捕被告，他在警誡下稱在案中扮演中間人，「肥豬」和「大口仔」才是主腦。而他在會面中途和律師見面，之後便拒答其他問題。被告獲保釋，並與另外4人一同受審。惟他於1994年7月、審訊中途缺席。他潛逃近24年後，去年4月到警署自首。

聲稱遭警捏陰囊至招認

而被告早前自辯稱，被捕後遭警員毆打，更遭揑其陰囊30至45分鐘。他最終忍受不了，才作出招認。他稱因當時對本港的司法系統沒信心，因此潛逃，並去信當時的法庭稱：「本人覺得香港的司法制度是存有很大的問題和不公平。」他庭上又透露，潛逃期間在橫台山工作。因認為香港回歸後，司法制度公平，他才於去年自首。

同黨被判監9至16年

此外，1994年和被告一同審訊的4人：胡銀行、李樹仁、陳建文和李永利(案中的「肥豬」)，最終被判囚9至16年。而偷竊案中負責偷車的王連發，則被判囚6個月和罰款5千元。

據悉，被告在1994年的審訊中，在法官裁定其招認可成呈堂證供後，被告便潛逃。

案件編號：HCCC395/1993、28/1994