沙田乙明邨「插針」建組裝長者屋未諮詢區內意見　長者表明不搬走

房協計劃在沙田乙明邨的一幅空地，以組裝合成法（MIC）興建一幢10層高的長者屋，預計可提供70個單位，並在2022年落成。該區區議員丘文俊表示，事前未曾接獲房協的通知，要再了解細節，但認為邨內的公共空間及休憩用地甚少，對「插針」建屋的做法感到到奇怪。 居住邨內的長者對搬進長者屋的反應不一，有人直指住在現居30多年，寧交貴租亦不想改變；也有人對長者屋抱觀望態度，「興建好了再實際看一下才決定搬不搬。」

房協計劃在沙田乙明邨明耀樓旁邊和街市之間一幅空地，即圖中的位置，建組裝長者屋，共70伙。（張浩維攝）

丘文俊認同乙明邨的人口老化問題明顯。（張浩維攝） 區議員此前多次查詢 未獲房協確認 沙田乙明邨在1981年入伙，至今38年。乙明區區議員丘文俊認同，邨內人口老化問題明顯，「始終81年入伙至今都38、39年。若30歲搬進來，現時都差不多70歲了！」 對於房協計劃在明耀樓旁邊和街市之間一幅空地建長者屋，丘文俊曾在1月18日去信前房協查詢在邨興建長者組合屋事宜， 房協書面回覆指「目前尚未確實有關的試行項目」。他至今日（1日）下午約兩點才收到房協的稿件。 丘文俊直指做法奇怪，「在舊有地方起樓難度相當高，區內團體有不同意見；甚至是否真的規劃出來，我抱懷疑態度。」他擔心，興建長者屋或會影響現有居民的生活質素，包括減少了邨的休憩用地、增加區內的交通壓力等，「若起好後，四面八方的房協的公屋居民都可以遷進來時，本邨居民並不是直接受惠，阻力便會較大。」

至於騰出的單位是否會讓乙明邨的邨民優先使用，還是會公開讓房協的甲類公屋人士、以全港的公屋輪候冊人士使用等，也是居民關注的問題。丘文俊解釋：「乙明邨內都有不多的擠迫戶，也有三代同堂長幼共聚居住計劃；其實都不夠單位供應」，現時因為房協公開的資料不多，難以對計劃下評價。

85歲​鄧婆婆：寧願食腐乳也不搬走

事實上，房協早已在乙明邨內三座大樓低座，劃了部分單位作長者單位，搬遷部分的長者寬敞戶。不過單位亦未有改裝，僅以較便宜的租金作招倈。

住在乙明邨30多年的鄧婆婆，現時以月租1,600元獨居於一個約300呎的單位內。由於她今年85歲，符合滿70歲寬敞戶大搬細的終身免租安排，但她揚言不會搬屋「寧願無錢買菜，食腐乳也不願搬走。我住慣了這兒。」

對於長者屋內會提供扶手、平安鐘、低台廁所等無障礙設施等，每天都出去打門球的鄧婆婆坦言暫時未需要，「除了廁所去水有問題，其他對設施都滿意呀！我自己都裝了平安鐘。」

鄧婆婆身旁的衣車陪伴了她30多年，直指細單位肯定放不下衣車。（張浩維攝）

鄧婆婆現居於一個約300呎的單位內，月租1600元。（張浩維攝） 難忘與夫共住生活 寧付貴租不願搬遷 鄧婆婆又憶述，房協早年已出信要求她遷至邨內較小的長者單位，「我先生過身兩、三年後（房協）就找過我了」，但坦言對單位有感情，即使搬遷後的租金僅約1,000元也絕不考慮。她說：「搬去細單位，很多東西要丟掉，又不知道要搬去第幾座」，屋內亦放了一座已有30多年歷史的衣車，「我看過較小的單位，絕對放不下它！它在，我才有安全感。」 問到是否喜歡與現有的鄰居相處，鄧婆婆點頭指大家都是朋友，「若無端端搬我去其他地方，所有人都不認識，有事發生也無人幫忙！」

鍾婆婆認為單位沒有大問題，不一定會搬至長者屋。（張浩維攝） 97歲伯伯持開放態度 至於居於鄧婆婆隔壁的97歲沈伯伯及82歲鍾婆婆，兩人坦言對計劃抱開放態度。鍾婆婆認為現居的單位沒甚大問題，惟沈伯伯曾跌斷腳，現時出入要助行架輔助及使用輪椅，大門的位置不夠闊，加上廁所較狹窄確實對生活帶來點不便。 鍾婆婆說：「伯伯洗澡要加便廁椅，有點窄又要人幫助。出門要先在大門開輪椅，再要他在走到門外坐下來。」未來會否搬進長者屋？她認為計劃對長者有一定吸引力，但她則要先待長者屋建成後實地考察後才再作決定。