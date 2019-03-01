【美容險毀容】打透明質酸後發炎流膿　美容院卸責：你排便有問題

民主黨接獲一名女子投訴，指去年11月到本港一間美容院接受透明質酸注射後，鼻子部分出現腫脹狀況，而美容院指示事主不需求醫，更私下給事主消炎藥服用。

梁小姐（右）接受透明質酸注射後鼻腫，她與民主黨袁海文（左）要求衞生署嚴正執法。(侯彩琳攝)

事主梁小姐於去年11月12日到本港一間美容院接受注射，並由美容院東主母親梁女士在事主鼻子及下巴注射1毫升透明質酸。而在同月16日，事主發現鼻子出現腫脹情況，於是向美容院查詢，美容院指情況普遍，只是一般發炎，指示事主「沒有必要看醫生」，同時給配方消炎藥事主服用。

其後，美容院東主母親梁女士又指事主鼻子流膿是由事主排便問題所致，並到藥房購買375毫克的抗生素予事主梁小姐服用。

事主梁小姐情況愈見嚴重，她求醫後亦需留院觀察。留院期間，美容院梁女士要求事主向外界稱不是在其美容院接受注射，亦向事主梁小姐稱出現傷口發炎紅腫是個人責任。而事主梁小姐的主診醫生指，事主病情由注射時細菌感染所致。

民主黨袁海文：事件涉無牌行醫

協助事主梁小姐報警的香港美容監察發起人、民主黨醫療政策副發言人袁海文指，事件由注射至處方藥物多處涉及無牌行醫，警方與衛生署應果斷執法，然而報案至今多時仍無人被捕令人難以接受。

袁海文亦批評衛生署忽視無牌行醫及水貨針等安全問題，極少「放蛇」打擊無牌行醫和違規廣告，對美容針劑亦缺乏嚴謹規管。