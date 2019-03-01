1993年英皇道劫案　官指無人穿針引線難成事　囚「中間人」15年

多名劫匪於1993年行劫北角英皇道一間金行，在逃走時和警員駁火，更投擲手榴彈。一名被指為中間人而涉案的男子，潛逃24年後自首。經審訊後被裁定一項搶劫罪成。法官今（1日）在高等法院判刑時指，雖然被告非身處案發現場，但若沒有他穿針引線，介紹涉案人士認識，劫案或未能成事，又指被告雖稱覺回歸後司法較為公正，法官稱司法制度回歸前後並未有改變，最終判他入獄15年。

被告葉榮發潛逃24年後回港自首，並就搶劫罪在高等法院面對審訊。（資料圖片）

被告案發時不在現場

辯方求情指，現年58歲的被告葉榮發在被捕時已婚，並育有一女。但自從被告被捕後，家人移居海外，同時他亦於10多年前和妻子離婚。被告和對方未有聯絡多年，直至他於去年自首後，才再次聯絡。被告在案發前不知會使用手槍和手榴彈，也不在現場。

官指現時司法制度與回歸前無異

對於被告聲稱，當年對本港的司法制度沒信心才選擇潛逃。而他認為本港回歸後，司法制度公平，才於去年自首。法官判刑時質疑此說法，指被告審訊時和現時的司法制度一樣，而且本港亦回歸20多年。

法官判刑又指，90年代很多此類持械行劫的案件，大多是內地人帶同武器，偷渡來港犯案。法官指，若非被告介紹涉案人士認識，是次劫案或不能成事。

匪徒曾與警員駁火

案情指，三名內地劫匪於1993年2月15日，行劫北角英皇道新都城大廈地下的英皇珠寶金行有限公司。他們劫去一批總值逾125萬的金飾後逃走，但遇上到達的警員。他們先後登上兩車和挾劫司機，期間並投擲一枚手榴彈，傷及5名警員和1名市民。現時警員共開13槍，其中一名劫匪被擊斃。此外，劫匪的另一名同黨在錦屏街等候，準備開車接載他們離開，則在書局街被捕。

被告聲稱只任中間人

警方在現場檢取一枚未爆炸的手榴彈和兩枝手槍。此外，警方亦起回大部份被劫的金飾，惟有7件金飾下落不明。警方於同年7月拘捕被告，他在警誡下稱在案中扮演中間人，「肥豬」和「大口仔」才是主腦。

被告和另外4人在翌年受審，惟他在法官裁定其招認可成呈堂證供後，被告便潛逃，去年才到警署自首。至於同案4人，則被判囚9至16年。

案件編號：HCCC395/1993、28/1994