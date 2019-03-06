城大副學位學習評核上訴安排欠清晰　投訴大部分以非正式方法處理

教資會質素保證局就八大副學位課程進行質素檢討，今（6日）公布香港城市大學副學位部門的核證報告。報告顯示，城大各項副學位課程切合所需，配合香港社會需要；不過在處理學生學習評核結果的上訴機制安排則有欠清晰，亦未獲學生廣為認識。另外，報告亦指出，九龍塘校舍提供多種學習資源，包括圖書館、資訊科技等設計，但德福及金鐘校舍則未能提供相關設施，有學生反映未能享有同等資源。

質保局報告顯示，城大各項副學位課程切合所需，配合香港社會需要，不過在處理學生學習評核結果的上訴機制安排則有欠清晰，亦未獲學生廣為認識。（資料圖片）

質保局陸續公布八大資助院校提供的副學位課程的質素核證報告，新一份報告針對城大轄下三個副學位部門單位，分別是城大科學及工程學院、城大專上學院、及城大專業進修學院所開辦的副學位課程，包括兼讀制專業進修課程、文憑、副學士課程。

評審小組在去年5月29日至31日，訪問城大管理層、學生及校外持份者等。在學生學習評核上，小組認為城大在處理學生學習評核結果的上訴機制安排有欠清晰。

學生評核投訴 大部份正常渠道以外處理

小組指，雖然城大訂立規例，處理學生對評核結果提出的投訴和上訴，但卻非經常獲學生廣為認識，大部分問題皆由教學人員和課程主管以非正式的方法處理，轉介個案以更正式的程序作處理的安排並不多見。

小組建議城大應確保所有學生充分了解現有安排，享有公平對待，並須考慮設立較正式的投訴及上訴程序。

各校舍資源不均

其次，在學習資源上出現資源不均等情況。小組指，九龍塘校舍上課程的副學士課程學生可使用多種學習資源，包括圖書館、資訊科技設施、游泳池及不同學社和學會等其他社康設備。但德福和金鐘的校舍則未能提供同等設施，兩個校舍的學生均覺得未能享有同等資源。

在課程質素保證方法上，小組認為，各副學位單位做法程序恰當和有效。不過，各單位各有管治架構，雖然校內學術質素確保委員會收到有關質素程序成果的資料，但只有小量證據顯示，該委員會透過辨識良好做法或分享經驗，提升學術質疑。

城大回應報告指，歡迎評審小組的建議，加強和整合大學學術質素確保委員會與教育發展，能仔細檢視副學位質素的方法、政策、措施與實行，有助對大學不斷提升其副學位課程質素。