的士業界獻計研智能司機證　一張證多功能　可自動「嘟」證過隧道

政府計劃今年內探討將的士司機證電子化的可行性，如相關系統可協助收集更多的士營運數據，並研究將電子司機證結合的士咪錶。香港的士商會主席黃保強透露，電子司機證是其向政府「獻計」，以配合未來智能交通發展，皆因政府隧道擬於2024年便由自動收費全面取代人手收費，透過配備晶片的電子司機證，並連接司機銀行戶口及的士咪錶，自動「嘟」證過隧道，方便向政府繳付及市民收取橋、隧費。

政府研使用電子的士司機證的可行性。(資料圖片)

政府研智能的士司機證 收集數據改善服務 司機：咪知道晒收入？

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《香港01》昨日（12日）報道，運輸署及的士服務質素委員會計劃探討的士司機證電子化的可行性，並研結合咪錶是否合適。有的士司機認為可藉此打擊黑的、濫收車資問題，但憂牽涉財務私隱。



本身是的士服務質素委員會成員的香港的士商會主席黃保強向《香港01》進一步透露，有關建議是由他提出，事源政府計劃在約2023或2024年後，政府隧道均全面採自動電子收費，即意味將取代人手收費。加上，港府又正研究在中環及其鄰近地區推行電子道路收費，智能交通成大勢所趨。

黃保強稱，電子司機證的建議是由其向政府提出。(資料圖片)

黃稱，政府起初擬引入智能行車證，即是將貼在車頭檔風玻璃的行車證智能化，以配合電子收費發展，惟他反對，指一架的士分多更份涉及多名司機，增添行政負擔：「車主收到張帳單，一個月咁耐，(司機)行咗邊條隧道都唔記得，雙方好容易拗數」。

因此，他向政府提出「反建議」，建議引入電子司機證，設計概念是電子司機證附設晶片，連結司機銀行戶口及咪錶，他解釋：「當架的士經過隧道時，自動透過司機證扣除戶口嘅錢，咪錶顯示隧道收費，司機向市民收，政府則向司機收」。

此外，從另一角度看，智能司機證好處是可透過收集行車數據，協助打擊「黑的」及濫收車資登問題，以提升的士業服務水平，有業界人士並估計，此乃為政府日後擬推出600部專營的士「鋪路」：「專營的士擬設僱傭制度，電子司機證對僱主有保障」。

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將藍隧道擬全面採用自動電子收費系統

運房局早前向立法會提交文件，指將軍澳藍田隧道預料將於2021年竣工，由於地理限制，相關隧道無法設置收費廣場，故此擬全面採用自動電子收費系統，將是香港首條全自動收費的隧道。

文件提到，當中擬設有兩種收費模式，第一種是自動付款，即隧道會透過無線射頻識別（RFID）技術，閱讀登記車主或其獲授權代理人的車輛在擋風玻璃上的標籤，再於已綁定的銀行戶口或信用卡中扣除隧道費。但若車輛沒有相關標籤，就需採用第二種收費模式－補繳欠款，車主需在寬限期內（文件建議7天內）補交隧道費。