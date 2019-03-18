女律師曾患癌　親近自然掃走負能量　推廣「森林浴」助香港人減壓

近年掀起綠色旅遊熱潮，不少市民放假時離開市區，走入郊野放鬆心情。由港燈及長春社合辦的「綠遊香港」計劃踏入第14年，今年新增「森林浴心靈之旅」，除了跟隨生態導賞員的步伐認識港島「後花園」 — 香港仔郊野公園的大自然及生態文物景點，還跟隨森林療法嚮導透過五官、想像力及直覺等，與大自然連接及互動，放慢生活節奏，最後在林間享用花茶小點為「森林浴」作結。 森林浴嚮導易琪（Amanda）曾因癌症經歷低沉時期，又因森林浴與大自然重新親近，如一道良藥紓緩化療帶來的身心煎熬。她希望，參加者可放下手機及生活煩惱，享受這趟感官之旅。

香港仔郊野公園有不少本地大樹，是樹木研習的理想地。（洪嘉徽攝）

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「森林浴」一詞源自1982年的日本林業廳，非鼓勵市民在森林中浸浴，而是鼓勵被生活壓迫的都市人放慢腳步，開放五感，與大自然重新連繫。「香港森林浴」創辦人Amanda是美國自然及森林療法嚮導及計劃協會的認可森林療法嚮導，在香港只有4位，也是「森林浴心靈之旅」的嚮導，希望在森林浴過程中，鼓勵參加者放下手機，留意大自然的樹葉、石頭等顏色、形狀、質感，發揮想像力，融入大自然。

Amanda鼓勵參加者放下手機、放慢腳步，讓大自然沖走煩惱和擔憂。（洪嘉徽攝）

Amanda曾是執業律師、典型工作狂，「嗰時好忙好急，成日掛住工作，放工後即使做運動，都好chur，似係做training或準備比賽，好難用放鬆心情享受做運動，行山都係走馬看花」。2014年，Amanda確診患上癌症，虛弱的身體難以支撐她繼續勞役自己，活動範圍收窄至家附近的公園，「好攰、好唔舒服，但行去公園散步，覺得個人會舒服啲」，稍紓緩化療帶來的低沉情緒。在好奇心驅使下，她從網上認識了「森林浴」；當身體好轉，更到澳洲接受相關嚮導訓練。她相信，都市人沉浸於大自然，不但有助健康，也能改善心情。

「森林浴心靈之旅」率先在本月24日（星期日）展開。由香港仔郊野公園出發，以灣仔峽公園為終點，沿途經過香港仔水塘、南風道風水林、金夫人馳馬徑及金馬倫山道港燈變電站。該變電站已有95年歷史，當年港燈需派員居住，一旦發生電力故障或因工程進行而需控制變電站內的高壓開關掣，系統控制中心會通知駐守變電站工程人員用人手打掣，控制恢復供電程序。隨配電系統自動化，工程人員已可遙遠控制操作，令該變電站變成港燈員工宿舍。

「綠遊香港」計劃培訓超過200位義務生態導賞員。（洪嘉徽攝）

今年特色主題導賞團

1. 香港仔線「森林浴心靈之旅」特色主題導賞團：3月24日及4月14日

2. 西區線「城西攝趣」特色主題導賞團：5月19日及6月16日

3. 南丫島「南丫漁村文化之旅」特色主題導賞團（待定）：11月3日及12月1日

↓↓↓港島線生態文物徑路線↓↓↓

↓↓↓南丫島線生態文物徑路線↓↓↓