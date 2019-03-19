復活節將到　護照有效期不足6個月　仍可到日韓台遊玩？

距離復活節長假尚有一個月，入境處今日（19日）呼籲有意在復活節期間出外旅遊的香港居民盡早申請旅行證件，強調通常不會為方便觀光旅遊的理由，而緊急簽發香港特區護照。 港人不時有迷思指護照有效期不足6個月就無法出境，原來有部份地區只要在逗留該地區有效便可，當中更包括港人常去的日本和韓國；而台灣和法國等地也只需護照有效期達3個月或以上便可。當然，護照有 6 個月有效期便能確保出入境順利。

日韓對有效期要求相若

各地區對入境旅客的護照有效期要求大致上分三種：護照有效期在持有人逗留境內期間有效、入境起計3個月有效期或以上、以及入境起計6個月有效期或以上。

先以港人常去的日本和韓國為例，根據日本國家旅遊局網站註明，只要護照持有人的護照在逗留日本期間有效，便可以出入境；而韓國雖然未有標明入境旅客的護照有效期時效，惟旅客在逗留韓國期間有效，仍可入境。

網上辦入台證 只需至少3個月有效

另外，鄰近香港的台灣，同樣是港人常到的旅遊熱點。台灣陸委會於去年修訂「入出國查驗及資料蒐集利用辦法」，令原先要求旅客具備6個月以上有效期的護照，並持有有效入台證才可入境的規定，大大放寬至只需3個月以上有效期便可。值得注意的是，如沒有事先辦理網上入台證，在當地辦落地簽證的話，台灣當局仍要求護照有半年有效期，才可作出申辦，故港人仍需提早辦理入台證。

而泰國、馬來西亞及新加坡等地，仍然規定旅客需具備6個月以上有效期的護照才可入境，故市民在外遊前若發現護照到期再即，便應盡早辦理換領手續。

護照有效期是否必須有六個月或以上才可出遊？原來各地區要求不同，大致可分為三種。（資料圖片）

入境處今日（19日）呼籲有意在復活節期間出外旅遊的香港居民盡早申請旅行證件，強調通常不會為方便觀光旅遊的理由，而緊急簽發香港特區護照。（資料圖片）

審批特區護照一般需10個工作天

入境處表示，處理香港特區護照申請，在收妥所需文件、費用及相片後，一般需時10個工作天，當中並不包括星期六、星期日及公眾假期。另外，若申請人為11歲以下而未領有香港永久性居民身份證的兒童，一般的處理時間為14個工作天。

入境處強調，處方只會在理由充分的情況下，才接納緊急簽發香港特區護照的要求，通常不會為方便觀光旅遊的理由，而緊急簽發香港特區護照。

此外，處理郵遞、投遞或網上遞交的申請的時間，可能需要額外2至3個工作天。因遺失、損壞或更改個人資料而換領護照的人士，須親身遞交申請，其申請亦可能需較長的時間處理。入境處表示11歲或以上的合資格申請人，可在辦公時間內，使用設於入境處總部及六個分區辦事處的自助服務站，遞交香港特區護照申請。