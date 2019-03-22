衞生署近日接連公布新增麻疹個案，今日（22日）再公布3宗新個案，今年首三個月已累計17宗，超過去年全年的15宗，更創4年來新高。 根據衞生署衞生防護中心資料，麻疹可透過飛沫傳播，感染者初時會發燒、咳嗽、口腔內出現白點等，數天後皮膚出現污斑紅疹，可以由面部擴散到全身。至於如何預防，中心指最有效的方法為接種疫苗，保護率可高達97%；但中心亦提到，麻疹並無特定療法，不過可處方藥物紓緩病徵，亦可採用抗生素，醫治由細菌引致的併發症。

麻疹是什麼？有何病徵？（按圖了解）

麻疹由麻疹病毒所引起，在麻疹疫苗面世前，屬於一種普遍的兒童傳染病，潛伏期一般為7至18天，但亦可長達21天。

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麻疹如何傳播？

麻疹可透過空氣中的飛沫，或接觸病人的鼻喉分泌物而傳播。麻疹是高傳染性的疾病，病人從出疹前4天，至出疹後4天內，都可把病傳染給別人。

怎樣預防麻疹？按以下八張圖片：

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如何醫治麻疹？

衞生防護中心指，麻疹暫未有特定療法，但可處方藥物紓緩病徵，亦可採用抗生素，醫治由細菌引致的併發症。

接種麻疹疫苗，會引致兒童有自閉症？

香港醫學會會董兒科專科醫生唐繼昇曾指，已有科學證據否定疫苗與自閉症的關係。