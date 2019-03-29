【廉政行動】兩集藍本為許仕仁案　與調查人員訪談重現犯案者性格

《廉政行動2019》一連五集將於下周六（6日）播出，主要是根據4宗真實個案改編而成的劇集，其中主題「黃金枷鎖」戲分最多，佔最後兩集，講廉署自收到告密信，揭露一名政府高官免租住豪宅後，掀起的連串角力。這宗案件的藍本為許仕仁案。 廉政公署製作團隊在收集資料時，曾與現實中調查該案的人員訪談，側面了解犯案者的性格、被捕的反應等，形容該高官角色的特質是聰明、處事滴水不漏。 執行處首席調查主任杜安琪表示，廉署面對智慧型罪犯，搜證功夫多涉海外戶口及借殼等；而涉及民生的貪污案，則難在勸服市民出任證人上庭，而與公眾安全有關案件則要與時間競爭。

廉署執行處首席調查主任杜安琪表示，調查難度要視乎案件性質，不會因為牽涉到政商界而有特別難處。她舉例指，在「黃金枷鎖」中，「智慧型罪犯」的犯罪資金不會只得一個戶口，多數涉及海外戶口、借殼等，這個情況都是私營機構的案件中會常遇到。

《廉政行動2019》除了高官涉貪案外，另外三集涉及教育、驗車及食肆，都與日常生活息息相關。杜安琪指，於去年接獲涉及私營機構的貪污投訴，超過六成與民生有關，包括38%與樓宇管理有關、10%涉建築業、6%涉飲食業及康樂文娛、5%涉運輸及相關服務、3%涉教育。

杜安琪分享調查經驗，指舉報人通常可分4類︰受害人、同謀者、基於公義的吹哨人（Whistleblower）、懷疑有貪污的第三者。第一集「初心」講的名小學女教師向家長索款案，當年就是由受害家長「粉墨登場」，在廉署人員的包抄保護下，將一筆已標記的現交予該名老師，成功人贓並獲。

成功聯絡犯案者 重述心路歷程

杜安琪指，會視乎市民的心理質素及安全等，並會事先交代事主的風險及權利。社區關係處總傳媒宣傳創作主任羅香蘭表示，製作團隊成功聯絡到該名老師親述犯案的心路歷程。

第二集「隱形戰車」由古明華飾演的驗車師傅，就屬於有歉疚的同謀者。該案涉及驗車中心違反運輸署指引，縮短一半驗車時間，並發出虛假證明，十年間令不合格的車通過審批繼續行駛，變相是危害交通安全，於是廉署接報後便在最短時間內作出拘捕，發現涉及十幾萬份報告，女主角陳瀅飾演的調查員就有句對白︰「一日睇到五百份，一個月都只係萬五份。」解釋了案件要處理文件、證據的難度。

至於一般會面對的調查困難，是證人上庭前會臨陣退縮，對作供有擔憂，臨近上庭日子，證人電話會「飛去留言」。所以都要下功夫，不斷與他們溝通解釋，減輕他們的疑慮。

社區關係處首席傳媒宣傳創作主任呂麗群指出，2014年及2016年的《廉政行動》各有1,000萬人次觀看，而廉署一貫改編原則是要有關案件完成所有司法程序，在選取個案時，為顧及觀眾更易理解，改編會加入戲劇元素，加插峰迴路轉的劇情，令故事更有張力，而最終目的都是想教育觀眾，貪污是在各行各業都會發生，不論案件規模對社會都是禍害，「勿因惡小而為之」。

《廉政行動2019》班底，由導演林超賢擔任監製，由四位導演包括許學文、劉浩良、歐文傑及李光耀分別執導，無論是畫面還是配樂都追求「電影感」，由廉署兩位調查員主角陳家樂和陳瀅，十年的幹探成長經驗，串連起全部案件，有挾持、追車、跳海的場面。監製之一羅香蘭表示，去年開拍時遇上強颱風「山竹」，要變改拍攝場所。她透露，由於劇集設定橫跨十年，故有特別到西貢政府合署取景，斜面走廊與門口樓梯都有舊廉署總部的影子。