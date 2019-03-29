聲稱貪玩扮警察騙男學生　港內男二人組認罪　分別入獄7及2月

本港失業漢與內地男子去年在葵青區一帶冒警。兩人截停剛放學的小學生並搜其書包，期間被巡警撞破。兩男逃離時掉下電話，被揭發他們曾用這方法哄騙多名男生，內地人警誡下稱因貪玩而犯案。兩人早前承認冒警等11項罪名，港男今（29日）被判監7個月，內地男則被判囚2個月。

兩名被告：黎振威，及來自內地的劉浩權，在西九龍法院承認管有虛假文書，及假冒公職人員等11項罪名。（資料圖片）

至少向5名男生扮警察

兩名被告依次為黎振威（32歲）及持雙程證來港的劉浩權（24歲）。黎承認管有虛假文書、假冒公職人員等9項罪名；而劉則認兩項假冒公職人員控罪。控罪指二人於去年10至12月期間，在葵涌及青衣區，先後向最少5名男生假冒警員。

裁判官指，首被告有計劃犯案，更曾用手機拍下學生的資料，包括地址，遂就9項控罪判以7個月監禁。至於兩犯冒警的內地男，裁判官考慮到其年紀及報告顯示他有悔意，故判刑2個月。

有學生求看警察委任證被拒

案情指，兩人自去年10月多次在葵涌及青衣一帶向男學生「揚一揚」假的警察委任證，訛稱附近有車輛遭刮花，要求學生供出住址及交出鎖匙，及後將鎖匙還予學生。曾有學生要求黎出示委任證查看遭劉拒絕。

冒警期間遇軍裝警

去年12月12日，兩被告重施故技，截查一名男學生並搜其書包，剛巧有三名軍裝警察經過，見兩人形跡可疑遂上前查問。兩被告即拔足逃走，並將手提電話掉棄，最後被捕。首被告警誡下保持緘默，次被告則稱因貪玩而假冒警員。

案件編號：WKCC5644/2018