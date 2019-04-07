劇迷教師錄百條片段作教材獲教學獎　學生：課堂夠多元兼不悶

今年度「企業與理財教育教學獎」共嘉許8位在「營商環境」或「個人理財」兩方面具創新想法及能激勵學生的教師，「企業與理財教育教學獎 – 卓越教師」得主迦密愛禮信中學老師司徒美燕，利用電視劇片段和企業營商的真實個案作為教材，讓學生讀她的課堂「好開心好好玩」，甚至「跟足老師要求可以有滿分」。 收藏過百段電視劇片段作為教材的司徒美燕指，以劇集片段教學，讓學生上課份外投入，同時讓學生思考真實情況，並非「將現實生活和考試分割。」她強調教育並非單教授知識，縱使學生成績不佳，引導學生走上正途亦是教育的一部分。

迦密愛禮信中學企業、會計與財務概論老師司徒美燕（中）和學生亦師亦友。（侯彩琳攝）

759阿信屋營商策略列作教案

迦密愛禮信中學企業、會計與財務概論（下稱企會財）老師司徒美燕憑藉商業道德與社會責任教案，獲得「企業與理財教育教學獎 – 卓越教師」。她運用電視劇中與營商相關的片段，例如《怒火街頭》、《絕代商驕》、《老婆大人2》、《載得有情人》等；亦運用B仔涼粉被釘牌、759阿信屋營商策略等現實例子教學，大大提升學生學習興趣。

中四生葉晴指，司徒美燕的課堂「多元化，不會覺得悶」，若跟足老師指示，在測驗中取得滿分並不困難。同班的何潔盈亦指，課堂「好開心好好玩」。

迦密愛禮信中學中四生葉晴（左）和何潔盈（右）大讚司徒美燕課堂有趣。（侯彩琳攝）

自言「電視劇迷」 隨時錄下可供教育用途片段和廣告

司徒美燕指，由於中學生未步入職場，對營商環境比較陌生，故希望運用學生日常能接觸到的例子作解釋。而企會財科目注重實際應用，故不會「叫學生死記硬背」，更不希望「學生讀書就是為了考試，與生活分割」。

她笑言自己是「電視劇迷」，在閒暇時看到與科目相關的電視劇片段和廣告都會立刻記錄下，以備日後作為教材使用，而目前已收集片段約100條，包括電視劇片段、廣告、新聞片段，當中電視劇片段約有80條。她指平日學生觀看電視劇片段時會「份外投入」，從而更會思考商業道德相關問題。

司徒美燕踏足教育界逾20年，她指老師應是學生同路人。（侯彩琳摄）

難忘學生會考只有1分 教育在於陪伴學生成長

司徒美燕踏入教育界逾20年，培育學生無數，她所任教的中四生葉晴和何潔盈亦大讚她為「好貼地的女神」，關係亦師亦友。回憶教學生涯，多年前她任教商業科時，在會考放榜當日，有位男學生在會考商業科取得E級，而總成績積點亦只有這1分，不過該男學生特意發信息和她說「如果不是因為你，我連1分都沒有。」男生感恩司徒美燕曾私底下找他談心，給他信心，令他明白「只要肯讀，就會合格」。看完短訊，司徒美燕直言十分感動。她指縱使學生考試成績不理想，但若能「讓學生將來成為有用的人」，同樣有意義。

對於教育的意義，司徒美燕說，教育不單單是教授知識，老師更是陪伴學生成長的同路人。青少年正值人生的探索階段，對未來感到模糊和難以抉擇，希望作為老師，能用自身人生經驗教導學生面對人生。

司徒美燕老師（右二）憑藉商業道德與社會責任教案獲得「企業與理財教育教學獎 – 卓越教師」。（受訪者提供）

「企業與理財教育教學獎」共嘉許8位老師

今年度「企業與理財教育教學獎」由香港教育城與香港商業教育學會合辦，並獲教育局和投資者及理財教育委員會支持，以表揚學界卓越實踐經驗及教師在企業與理財教育上的努力和貢獻、提高學界對理財知識的關注及素養，並建立教師專業分享社群。

今年共嘉許8位在「營商環境」或「個人理財」兩方面具創新想法及能激勵學生的教師。香港教育城行政總監鄭弼亮表示，評審注重教師教案的創意性及實用性。面對現實商業社會的瞬息萬變，期望教師能讓學生了解現實營商環境，香港教育城亦計劃在未來繼續舉辦該教學獎。