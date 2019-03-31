學校輔導人員首工會成立　促政府推「一校一輔導員」

政府於去年財政預算案公佈向公立小學每年撥款1.38億推行「一校一社工」，教育局亦已於上年度的2018/19學年起推行政策。約50位來自全港多間中小學的輔導員今日（31日）宣布成立香港學校輔導專業人員總工會，認為政策令資源向社工傾斜，促局方推行「一校一輔導員」，以整全學生輔導服務。

工會會長章景輝（右二）建議政府應為學校輔導員制定入職要求、薪酬架構和晉升階梯。（張美華攝）

「一校一社工」由落實至推行，新資助模式將逐步取代舊有的「全方位學生輔導服務」資助模式。導致相繼有輔導員不獲續約，學校輔導業界更曾掀起一輪「離職潮」。

由學校專業輔導人員組成的香港學校輔導專業人員總工會今日成立，工會會長章景輝強調，輔導員和社工在學校處理學生的工作有別，其資歷和專業性絕不在社工和老師之下，惟其薪酬和認受性卻與兩者有所不同。工會於今日早上已向教育局發公開信，希望能於局方會面，捍衛學校輔導員的權益。

學校輔導員應設為常設職位

由於學童精神健康問題日趨嚴重，工會認為政府不應只依賴社工解決問題，建議把學校輔導員設為常設職位，在設立「一校一社工」的同時，亦推行「一校一輔導員」政策，讓學校輔導員和社工各司其職，補足現時龐大的學生輔導服務需求；並為在學校擔任輔導角色的輔導人員，訂立「學校輔導員（School Counsellor）」的正式職銜，避免令大眾混淆。

另外，初入職的的學校輔導員的起薪點，在2011年至2018年間由1.2萬增加至1.3萬元，工會批評加幅遠遠追不上通脹率，促政府為學校輔導員訂立統一的入職要求，其薪酬亦應按資歷和職級計算，並與社工的薪級表掛鈎，期望能達至與社工「同工同酬」。

工會成員之一的胡青樺認為，「一校一社工」政策令不少輔導員離職，變相令輔導員過去多年的培訓化為烏有。（張美華攝）

工會成員之一的胡青樺，曾在中小學任職學校輔導員逾10年。她認為將輔導員與社工看齊，加入教育體制中是對輔導員的尊重，她續指「一校一社工」政策令不少輔導員離職，變相令輔導員過去多年的培訓化為烏有。

入職十年 薪酬僅2萬元 非按教師薪級跳升

胡青樺透露，在10年前入職中學學校輔導員時的薪酬約為1.1萬，及至轉職，再辭去小學學校輔導員一職時，其薪酬約為2萬元。她表示學校輔導員的薪酬福利，並非如教師一般會按薪級表跳升，輔導員的薪酬是從不同的津貼中補貼而成，所以每年的薪酬加幅均為未知知數。

工會建議把學校輔導員設為常設職位，推行「一校一輔導員」政策，讓學校輔導員和社工各司其職，補足現時龐大的學生輔導服務需求。（張美華攝）

輔導員非放老師假

章景輝補充，造成輔導員行業停滯不前的其中原因，包括學校輔導員的待遇和晉升前景遠不及社工，他舉例指有不少學校輔導員並非「放老師假」，他們需要每星期上班逾五日半的時間；即使放年假，亦需要跟從學生假期。

他認為種種因素，都導至輔導員的流失率高，亦令不少畢業生對入行卻步，建議政府應為學校輔導員制定入職要求、薪酬架構和晉升階梯。