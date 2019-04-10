【政策分析】醫療負擔日益沉重　「錢喺邊度嚟？」廿年來無答案

高效的醫療體系對一個現代化社會固然必要，但在財政上如何長期維持，是相當現實的問題。2003年2月，時任衞生福利及食物局局長楊永強曾就醫療資源問題，在立法會向市民及議員大動肝火，質問：「錢喺邊度嚟？天跌落嚟？樹生㗎？」 講到醫療費用錢從何來，相信不少人都會聯想到近日政府推出的「自願醫保」，但其實1999年哈佛報告所提出的醫療融資方案更為「宏大」，建議政府推行融資改革，以社會醫療保險形式，由勞資雙方供款，落實「錢跟病人走」，但在反對聲音下無法實行。 往後，政府嘗試推動醫療保險計劃，將病人疏導到私營市場。不過政府卻遇到極大阻力，立場亦不斷退讓，由「強制醫保」變成「自願醫保」，到現時連最關鍵的高風險池都消失不見，保障不到最有需要的人。整個醫保計劃走樣，淪為雞肋。香港步向高齡社會，醫療「錢喺邊度嚟？」的問題，由20年前的哈佛報告，到今日也未有答案。 《哈佛報告－醫療大辯論20周年》系列之三

▼哈佛報告懶人包▼

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醫療開支增加 哈佛報告倡「聯合保健」

所謂醫療融資問題，說到底就是「由誰埋單」的問題。政府在1990年成立醫院管理局，九成以上經費來自政府，繼續為市民提供廉價醫療服務，但以獨立架構管理提升效率。不過這種模式，政府負擔絕大部分醫療開支，結果醫療衞生總開支佔香港本地生產總值百分比，由1989/90年度的3.6%上升至2016/17年度的6.2%。隨著人口老化、市民對服務要求提高、新技術昂貴等，整個系統可能不勝負荷。

針對這個問題，20年前哈佛報告曾建議港府設立「護老儲蓄戶口」，把市民月入指定百分比扣起，供退休或不幸殘障時購買長期護理保險。第二步設立「聯合保健」，由勞資雙方共同供款付保費，支付各種慢性病的費用，政府另外成立半公營的聯合保健基金公司負責承保。

再進一步，報告建議設立「競爭性一體化醫療護理」服務，將醫管局重組為多個地區性醫療一體化系統。公私營醫院和醫生可以自行合作設立系統，提供預防、基層醫療、門診、住院、復康護理等一條龍服務。報告認為，這可落實「錢跟病人走」概念，讓需要醫療服務的人自行選擇合適服務，公私營醫療公平競爭。

香港公營醫療體系負荷沉重，公營醫療開支未必能長期維持。（資料圖片）

「強醫金」爭議過大 觸礁收場

但理想歸理想，如何實行是問題。強制供款最大弊病在於，年輕一代需要長期供款，但保障的卻是年長人口居多，而人口老化，往後年輕人負擔會愈來愈重。加上回歸初期經濟不景，強積金又剛實行不久，如再加一項供款，市民和僱主都感百上加斤。所以諮詢期間，強制供款得不到民間和商界支持。

面對商界強烈反彈，拒絕就醫療供多一份，在2000年，政府推出《你我齊參與，健康伴我行》諮詢文件，建議成立「頤康保障戶口」，要求達一定年齡的在職人士供款，由市民自月薪中撥出1%至2%，到65歲時取回。不過這只是由市民單獨供款的「強醫金」，同樣遭到強烈反對而觸礁。

食衞局於2008年推出《掌握健康，掌握人生》諮詢文件。（諮詢文件網站截圖）

醫療保險：由強制變自願

由於僱主+僱員，又或市民自行供款皆行不通，公營服務加價又爭議大，政府往後將目光轉向醫療保險。2008年，政府預留500億元作醫療融資改革，食物及衞生局同年推出《掌握健康，掌握人生》諮詢文件，初時傾向「強制私人保險」。不過當時社會關注強積金管理費過高，如實行強制醫保很容易重蹈覆轍，白白便宜保險界。所以醫學界、民間、政界都不主張實行強制醫保。

於是政府再退一步，改為自願醫保。最初港府承諾「人人受保」，但由於醫保變成自願制後，可能吸引大量長期病患、長者等索賠風險較高的人士投保，如果再規定必須承保，保險公司可能要冒做蝕本生意的風險，所以保險業界反對聲音相當大，故遲遲沒有細節出爐。

高風險池、必定承保、保單自由行全變「八萬五」

政府於2014年12月中，推出自願醫保諮詢，初時建議為「標準保單」定下十二項最低要求，包括保單自由行（即在一段時間內沒有提出索償，轉換保險公司時不須重新核保）、必須為合資格人士承保等。不過時任食衞局局長高永文及後表示，當初的500億醫保基金，只會撥約43億成立「高風險池」，為願意投保的高風險人士包底，其餘會用作改善公立醫院，醫保基金大幅「縮水」。

更精彩的還在後頭。政府在2017年初發表諮詢報告，雖然這些保單「最低要求」在民間獲不少支持，但由於「保單自由行」及「必定承保」要實行就必須設立高風險池，而社會對此未有共識，所以暫緩推行，斬件上馬。

食衞局於3月底舉行自願醫保計劃啟動禮。（資料圖片）

《哈佛報告－醫療大辯論20周年》系列：

香港醫療體系：一個連哈佛專家都「醫」不好的爛攤子

醫療投訴「球證兼球員」 尋公義先看身家有幾多個零

不保高風險者 計劃淪雞肋

醞釀兩年後，現任食衞局局長陳肇始在今年拿出的自願醫保方案，已經大幅折衷，高風險池要「繼續研究」但無時間表。從內容細節看，每名申請人上限8,000元的扣稅額，確實為計劃增加一定吸引力；至於投保前已有疾病，在標準計劃內第一年不會獲賠償，之後逐年增加，第四年起有百分百賠償，算是比坊間一般醫保有所進步。

但醫保政策重點，從來是高風險人士保障。因健康的中產或高收入人士，可能本身已投保或負擔得起日後的醫療費用，自願醫保對他們而言只是多個選擇。可是長期病患、長者、罕見病患者等才是最有需要醫保的人，因他們難以負擔昂貴的醫療費用。當他們不受保障，只會繼續向公營體系尋求醫療服務。

當日哈佛報告倡議「錢跟病人走」，背後的原意就是做到社會共同承擔日益上升的醫療費用。但醫療融資討論了20年，最終只得出一個自願醫保計劃，對本來有一定經濟能力的市民錦上添花，對真正有需要醫保的人士卻無法雪中送炭，計劃的意義，早已削弱一大半。