【DSE 2019】英文作文卷選答題首加指示　免考生解錯題　有利攞分

中學文憑試英文科閱讀（卷一）及寫作卷（卷二）今日開考，卷二必答部份題材與校園生活有關，至於選答題則首次附加解題指引。廠商會中學英文科主任鄧美儀認為，過往考評報告顯示，有一定考生因解錯題目扣分，她認為額外加入指引，清晰列明寫作的文體及內容需要，相信對考生答題有幫助，「攞分會有著數」，而整體題目程度與去年相若。

中學文憑試英文科閱讀及寫作卷今日開考，有學校英文科主任指，今年兩卷整體程度與去年相若，相信合格率有望提升。（梁鵬威攝）

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考題貼近校園生活 要高分宜舉例子

卷二寫作卷共分兩部分，甲部分為必答題，字數要求200字，第二部分是八選一的400字作文題。必答題要求考生講述一個令自己享受學習或感到挑戰的科目，又談及作為中六某班學生最令人難忘的地方。鄧美儀認為，題材貼近考生校園生活，容易理解題目和取材寫作，但亦考驗考生如何發揮創意力。她指，考生若要取得高分，寫作時宜舉出例子或分享經歷，切忌平鋪直敘。

至於乙部為八選一題目，例如要求考生向英文老師撰文，解釋海外專才來港對社會的益處與挑戰，以及如何確保本地人不被忽視的方法；議論社交平台如「Facebook」或「Twitter」是鼓勵或是壓抑公共辯論等。

鄧美儀表示，今年乙部首次加入解題指引，清晰列明寫作的文體及內容需要。她認為可以有助考生理解題目，「攞分會有著數」。她指，過往有不少考生即使寫作能力佳，但最終失手，皆因解錯題目或寫錯題型而扣分，估計考評局希望考生「至少第一步無錯」，集中考核他們寫作的創意、組織及語文能力等。