【DSE 2019】英文閱讀卷程度去年相若　惟首現會考年代「校對題」

中學文憑試(DSE)英文科閱讀及寫作卷開考。卷一閱讀文章談及「雜亂」好處及閱讀文化。廠商會中學英文科主任鄧美儀表示，整體兩份試卷程度與去年相若，並設新式「指示類」題型，例如作文卷題目附加指示解題，有助考生取分，估計合格率有望再上升。不過，鄧指，今年閱讀答題卷首次出現「校對題」（Proofreading)，相信不少考生對此題型感到陌生，或成失份位。

英文科主任鄧美儀指，今年首現會考年代「校對題」。(梁鵬威攝)

英文科卷一閱讀卷設有兩部份，甲部必答題的閱讀資料談及「雜亂」好處及本港閱讀文化，乙部程度較淺的B1及較深的B2部份，文章則分別關於本港閱讀文化及一個澳洲作者自傳節錄，講述其小學時期經歷。

廠商會中學英文科主任鄧美儀認為，卷一整體程度與去年相若，甲部及乙部的文章篇幅不太長，部份閱讀資料「兩版都未滿」，深字相對不算多，題材貼近學生生活，學生應有能力在限時內完成。

英文閱讀卷甲部：

+ 3 + 2

考生或對首現的「校對題」感陌生

鄧美儀表示，卷一設有新題型，包括在答題上提供引言，考生只需要填寫重點，毋須書寫完整句子，認為有助勵英文能力較低的考生作答。

不過，她表示，卷一同時首次出現「校對題」（Proofreading），這類題目過往為會考常見題目，但文憑試卻從未出現過。她指，「校對題」屬較高階的題型，要求考生點出句子的文法與內容的錯誤，考生或會因較少練習，對此題型感陌生，在這部份較易失分。

+ 12 + 11 + 10

若考生有志考取五級或以上成績，鄧美儀表示，考生選答B2部份時要小心處理長答題。她指，今年B2題目較為直接，設有10條長答題，數量與去年差不多，考生在作答引用原文時，宜重新改寫句子，而非直接抄寫，否則有機會扣至零分。

卷二選答題首加解題指引 助考生取分

至於卷二寫作卷，必答題要求考生講述一科最享受學習或最感到挑戰的科目，和撰寫作為中六某班學生最難忘的地方。鄧美儀認為，題材貼近考生校園生活，容易理解題目，取材寫作，但亦考驗考生如何發揮創意力。她指，卷二整體程度與去年相若，特別在乙部選答題上，題目加設指引，清晰列明寫作的文體，有助學生理解題目，「攞分會有著數。」