【DSE 2019】英文閱讀卷 　談「雜亂」好處、本港閱讀文化等

中學文憑試英文科閱讀及作文卷今日開考。卷一閱讀卷，甲部文章談及雜亂的定義與看法；乙部文章則有關本港閱讀文化和一個澳洲籍作者的個人傳記節錄。

中學文憑試英國語文科卷一及卷二今日開考。（梁鵬威攝）

卷一閱讀卷設有兩大部份，甲部為必答題，乙部則設有較淺的B1及難度較高的B2部分，考生須二選一，選B1部份成續最高只可獲4級。

甲部文章談及對「雜亂」的定義及看法

甲部第一篇文章主要談及對「雜亂」的另一種定義與看法，雜亂無章並非一定負面，指每人有不同的處事系統，對部份人可能是有益處。

文章指，一般人或會認為「凌亂」並非好習慣，但身為經濟學家、記者的傳媒人Tim Harford卻在新書《Messy》重新演澤「凌亂」並非對人只有負面影響。他在著作中提及各種人們認為的「凌亂」，如毫無計劃的即興的行為和多工作業等，或許對某些人而言，反而提升其工作效能，造成更佳效果。

惟作者指出，名人Benjiman Franklin為人十分「凌亂」，身邊總時攜著大大小小的行李，卻有非凡的成就。他又舉例指，部份人的工作桌滿佈紙張，好不整齊，給人「凌亂」的感覺，甚至認為他的工作成效就如其桌面一樣「凌亂」，惟當中卻「亂中有序」，雜亂的紙張反而能提醒人們的工作目標，相比整齊的桌面來得更加有「有效率」。

當然，作者並非說「凌亂」必定比「整齊」好，但他希望透過新書帶出「凌亂」的印象。

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乙部閱讀資料圍繞本港閱讀文化

乙部B1部份有三個閱讀資料，主題圍繞本港閱讀文化，有文章提及延長圖書館運作時間以阻止閱讀量下降，亦有談及提升小朋友閱讀習慣的方法。

而B2則引用一個澳洲籍作者的個人自傳節錄。

乙部B1部份有三個閱讀資料，主題圍繞本港閱讀文化。其中一篇為報章剪報，講述本港政府每年為圖書館額外購置70萬本書，但另一邊卻丟棄數以百本舊書籍。有圖書館諮詢委員會成員認為情況反映本港閱讀文化有所減弱，建議延長圖書館運作時間或舉辦更多推廣活動，有助改善情況。另外，亦有文章談及提升小朋友閱讀習慣的方法。

而B2則引用一個澳洲籍作者的個人自傳節錄，講述其小學時曾為班中最出色的學生，但卻因受教師得寵而被同輩負面標籤的經歷與影響。