「關懷愛滋」推愛滋病病毒自我檢測工具　冀助有需要人士定期檢驗

有機構與香港中文大學早前進行了一項先導計劃，為653名男同性戀及雙性戀男士提供輔導支援，逾半人使用自我檢測工具服務，近九成人對服務感到滿意。 「關懷愛滋」行政總監齊治之指，部分人對於在診所接受愛滋病病毒（HIV）檢測感到不自在，認為自我檢測的方式私隱度更高、更方便。

「關懷愛滋」現推出兩款愛滋病病毒自我檢測工具，供有需要人士購買。（黃詠榆攝）

為了解愛滋病自我檢測在本港的情況，「關懷愛滋」早前與香港中文大學合作，由2016年至今進行了一個有關自我檢測的先導研究，一共為653名男同性戀及雙性戀男士提供輔導支援。

香港中文大學醫學院賽馬會公共衞生及基層醫療學院愛滋病社區研究計劃副主任、研究助理教授王子昕指，97.5%的人士透過郵遞或速遞，接受免費的高質量愛滋病病毒自我檢測工具，而當中329人（即50.4%）曾使用自我檢測工具服務。半年後，再邀請122人使用自我檢測工具，當中77人（即63%）再次使用。

手指針刺取血檢測。（黃詠榆攝）

王子昕續指，計劃中有89.6%至100%使用者分別對送遞自我檢測工具、預約工作員、工作員表現，評估為「滿意/非常滿意」。他指，不少使用者對計劃持正面評價，認為消除了以往進行檢測時的障礙。而在計劃中，有五宗愛滋病病毒呈陽性反應個案，而他們過往未曾接受檢測。

「關懷愛滋」現推出兩款愛滋病病毒自我檢測工具，供有需要人士購買。「關懷愛滋」行政總監齊治之指，部分人對於在診所接受愛滋病病毒檢測感到不自在，認為自我檢測的方式私隱度更高、更方便。

他提到，機構推出自我檢測項目，期望能鼓勵過往未曾測試，或有需要的社群進行測試，了解自己的身體情況。

說明書圖文並茂，機構亦會向有需要人士提供跟進支援。（黃詠榆攝）

「關懷愛滋」項目經理張曉華指，機構推出的自我檢測項目著重於輔導支援及護理治療。她提到，市面上很多自我檢測工具沒有求助熱線、資訊不足，不少人感到不知所措，或在使用中遇到困難。她指，曾有異性戀男性在公廁使用自我測試時，不懂使用、感到擔心，即致電中心求助，「做測試過程係即時，好需要好多支援。」

張又指，不少人對愛滋病的知識不足，會擔心若果感染，會否影響壽命、副作用，同時又擔心影響現實中的人際關係。她鼓勵，有需要人士應定期檢驗，直言曾遇過個案因及早治療，二三十年來病情皆得而控制，強調「唔去（檢測）先係真正延誤」。