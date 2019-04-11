【電子牛肉乾】運輸署證實配合警方要求　新行車證增設加密二維碼

警方將於2019-20年度，開展「電子定額罰款通知書先導計劃」，針對違泊車輛，前線會用手提智能裝置讀取違泊車輛的資料，並用便攜式列印機即時列印告票，料開支約800萬元。有消息指，警方最快會於今年中開始試行，網上亦流傳載有二維碼（QR Code）的新款行車證。 運輸署回覆《香港01》證實，會配合警務處要求，車輛牌照將增設已加密的二維碼。當警方正式推出先導計劃後，登記車主申領或續領車輛牌照時，會獲發印有二維碼的車輛牌照。

就有消息指，為配合警隊的電子告票計劃，新一款行車證將增設二維碼，警員只需用手提裝置掃二維碼，就可讀取到該違泊車輛資料，輸入街名及違例事項編號，便可即場以便攜式打印機列印通知書，取代現時手抄做法。有警隊Whatsapp群組流傳，警隊最快會於5月或6月試行。但亦有消息指，有關落實時間表未定，料屆時會有公布。

運輸署表示，會配合警隊要求，於車輛牌照上增設已加密的二維碼，鑑於登記車主可每4或12個月為其車輛續領車輛牌照，當警方正式推出先導計劃後，運輸署將會於登記車主申領或續領車輛牌照時，發出印有二維碼的車輛牌照。

警方︰以智能電話應用程式掃描

警方回覆《香港01》查詢指，警方正研究採用電子定額罰款通知書，運用將在行車證加入的二維碼，讓前線執法人員以智能電話應用程式掃描二維碼方式，讀取載列於行車證上的相關車輛資料，提升前線人員發出定額罰款通知書的效率。警方會繼續留意科技發展，協助前線執法人員執法，及提升後勤人員的工作效率。

運房局擬就電郵告票諮詢立法會

除了行車證二維碼，有消息指，下階段會發展用電郵形式發出罰款告票。運輸及房屋局於本月3日書面回覆議員質詢時，已表明政府正研究修改法例，增加發送告票途徑，包括以電子方式送遞，並計劃在今年稍後時間諮詢立法會。